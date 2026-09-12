Eyüpspor'un riske dayalı hücumları puana yetmedi, Pulat sonuçtan üzgün

Maçın ardından değerlendirme

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Özhan Pulat, karşılaşmanın ikinci yarısında riskleri artırdıklarını ve bekledikleri tabloyla sahadan ayrılamadıklarını söyledi.

Taktiksel hamleler:

Pulat, geriye düşmelerine rağmen planladıkları çabuk hücumları uyguladıklarını, sonra oyunu çevirmek için tüm riskleri aldıklarını belirtti. Takımın dizilişinde yapılan değişiklikleri şu sözlerle özetledi: "4-4-2'ye döndük, 3-2-5 gibi yerleştik. Son olarak 2-2-6 gibi yerleştik. İmkanlar dahilinde kulübemizde olan tüm arkadaşlarımızı oyuna attık." Bu değişikliklerin ardından futbolun beceri ve yetenek unsurunun belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Pulat'ın değerlendirmesi:

Teknik direktör, rakibin kadro yapılanması ve bütçesinin lig ortalamasının üzerinde olduğunu kabul ederek, Çaykur Rizespor için "iyi bir takım" tanımlamasında bulundu. Pulat sözlerini, "2-0 mağlup ayrılıyorsun, benim adıma çok acı verici skor. 11-10'a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil" şeklinde sürdürdü.

Pulat, ligin daha başında olunmasına ve halen puanla tanışmamış takımların bulunmasına dikkat çekerek, mücadele noktasında acil çözümler üreterek sahaya dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında tüm riskleri aldıklarını belirterek, "2-0 mağlup ayrılıyorsun, benim adıma çok acı verici skor. 11-10’a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil" dedi.