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Eyüpsultan belediyesi'nde operasyon: başkan Mithat Bülent Özmen de gözaltında

Ankara savcılığının soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eyüpsultan belediyesi'nde operasyon: başkan Mithat Bülent Özmen de gözaltında

Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyon

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun kapsamı ve gözaltı sayısı yetkililerce açıklandı.

Operasyonun kapsamı:

İncelemenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, soruşturmanın suç örgütüne üye olmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları kapsamında başlatıldığı bildirildi. Yetkililer operasyonun bu soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Gözaltına alınanlar:

Operasyonda aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen olmak üzere toplam 28 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan isimler şöyle: Özmen’in yanı sıra Abdullah E., İnan B., Ali K. G., Halil. Ş., Şeref G., Neşe A., Muhammet A., Medine G., Ali Y., Gözde Ş., Tayfun K., Pelin Y., Ayşe K. E., Mahmut K., Rahmi Ö., Ali B. Y., Ahmet M. B., Serhan U., Fatma E. T., Yakup G., Özlem K., Bilal G., Yunus E. B., Aziz P., Hüdanur Y., İbrahim Ö. ve Mücahit Ö.

Soruşturmanın ve operasyonun devam ettiği, resmi makamların açıklamalarının beklendiği bildirildi.

Eyüpsultan Belediyesine operasyon: 28 gözaltı

Eyüpsultan Belediyesine operasyon: 28 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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