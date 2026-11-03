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Marmaris'te soğuklara karşı otel konaklaması ve kapsamlı destek

Marmaris'te 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesiyle soğuk ve yağışlı günlerde evsizler otellere yerleştiriliyor; yemek, sağlık ve psikososyal destek veriliyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Marmaris'te soğuklara karşı otel konaklaması ve kapsamlı destek

Marmaris'te sokakta kalanlara yönelik konaklama çalışması

Marmaris Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Sokakta Kimse Kalmasın Konaklama Projesi kapsamında, ilçede soğuk ve yağışlı havalarda sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara yönelik tespit ve yönlendirme çalışmaları sürüyor. Proje, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinasyonunda yürütülüyor.

yerleştirme ve sunulan hizmetler:

Kaymakam Nurullah Kaya ile SYDV Müdürü Fatma Sarıca'nın saha ziyaretlerinde ihtiyaç sahibi kişiler belirlendi ve güvenli ortamlarda konaklamaları sağlanmak üzere otellere yerleştirildi. Yerleştirilen vatandaşlara sadece konaklama değil; sıcak yemek, sağlık hizmetleri ve psikososyal destek gibi temel ihtiyaçların karşılanması yönünde hizmetler de sunuluyor.

amaç ve koordinasyon:

Kaymakam Nurullah Kaya, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduğunu vurgulayarak özellikle olumsuz hava koşullarında kimsenin sokakta kalmaması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Kaya, 'Hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız ve sahipsiz hissetmeyecek' sözleriyle ilgili kurumların koordinasyonunun devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, projenin ilçede barınma sorunu yaşayanlara hızlı erişim sağlamak ve temel destekleri bütüncül biçimde sunmak üzere uygulandığını, ihtiyaç halinde çalışmaların süratle devam edeceğini bildirdi.

MARMARİS’TE &quot;SOKAKTA KİMSE KALMASIN&quot; PROJESİ İLE EVSİZ VATANDAŞLAR OTELLERE...

MARMARİS’TE "SOKAKTA KİMSE KALMASIN" PROJESİ İLE EVSİZ VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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