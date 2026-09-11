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Eyüpsultan davasında iade belirsizliği: duruşma 2 aralık'a ertelendi

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'teki kazada ölen Oğuz Murat Aci'nin davası, sanık Timur Cihantimur'un iade sürecinin beklenmesi nedeniyle 2 Aralık'a ertelendi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eyüpsultan davasında iade belirsizliği: duruşma 2 aralık'a ertelendi

Eyüpsultan davasında iade belirsizliği: duruşma 2 aralık'a ertelendi

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci ile ilgili dava kapsamında, olayda sürücü olduğu belirtilen 17 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur hakkındaki süreç mahkemeye taşındı. Mahkeme, sanığın iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

mahkeme kararının gerekçesi:

Kararda, sanığın iade işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiği belirtilerek, yargılamanın esasına ilişkin değerlendirmeye devam edilebilmesi için bu sürecin sonuçlanmasının bekleneceği ifade edildi. Buna göre duruşma tarihi 2 Aralık olarak belirlendi.

iade sürecinin ne anlama geldiği:

İade süreci, uluslararası iş birliği ve yetkili makamlar arasındaki yasal prosedürleri kapsar; belgelerin temini, resmi taleplerin iletilmesi ve değerlendirilmesi gibi aşamalardan oluşur. Sürecin uzaması mahkeme takviminin yeniden düzenlenmesine yol açabilir; bu nedenle hâkim, bekleme kararı vermiştir.

Dava dosyası, iade sürecindeki gelişmelere göre yeniden ele alınacak ve taraflara sonraki duruşma öncesinde bilgi verilecektir.

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı kaza...

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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