Yaza veda Aziz Duran'da: 20 binden fazla çocuğa ulaşan etkinlik finali

Yaza veda çocuk şenliği Aziz Duran Parkı'nda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda düzenlediği çocuk etkinliklerinin finalini 12 Eylül Cumartesi günü Aziz Duran Parkı'nda yapıyor. Belediye, programla 200'den fazla mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda 20 binden fazla çocuğa ulaştığını açıkladı.

şenlik programında öne çıkanlar:

Saat 15.00-22.00 arasında sürecek etkinlikte çocuklar için bilim ve eğlence iç içe olacak. Program kapsamında Bubble Show ve Bilim Show gösterileri, Kent Orkestrası konseri, sahne performansları ile çeşitli animasyon aktiviteleri yer alacak. Şenlik alanında şişme oyun grupları, etkinlik çadırları ve spor alanları kurulacak.

etkinlik akışı ve sürprizler:

Gün içinde ayrıca Burak Sezen moderatörlüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile bir sohbet gerçekleştirilecek. Akşam ise açık havada bir animasyon film gösterimi planlanıyor. Katılımcılara çeşitli ikramlar sunulacak ve çekilişlerle hediyeler dağıtılacak.

Belediye yetkilileri, geniş kapsamlı yaz programının bu şenlikle son bulacağını, etkinliklerin çocuklara yönelik eğitsel, sportif ve kültürel fırsatlar sunduğunu vurguladı.

SAKARYA'DA YAZ BOYUNCA ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLENEN ETKİNLİKLER 12 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ AZİZ DURAN PARKI'NDA GERÇEKLEŞECEK "YAZA VEDA ÇOCUK ŞENLİĞİ" İLE TAMAMLANACAK.