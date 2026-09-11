Kayseri'den dünyaya yayılan 80'ler nostaljisi küresel bir trende dönüştü

Kayseri'de iki ay önce Fuar38'de başlatılan 80'ler konsepti, kısa sürede kent sınırlarını aşıp uluslararası mecralarda konuşulur hale geldi. 31 Temmuz 2026'de gerçekleştirilen etkinlik, nostaljik kıyafetlerden klasik dolmuşlara ve sokak kültürüne uzanan ayrıntılı sahnelemesiyle dikkat çekti. Bu organizasyon, yerel yaratıcı üretimin nasıl geniş kitlelere ulaşabileceğinin somut bir örneğini sundu.

etkinliğin sahnelendirmesi:

Fuar38'te kurulan atmosfer, dönemin estetiğini ve gündelik yaşam kodlarını yeniden canlandırdı. Organizasyonda rol alan ekipler, kostüm, araç ve mekan dizaynında titiz bir çalışma ortaya koydu; bu sayede ziyaretçiler sadece gösteriye tanık olmakla kalmadı, dönemin ruhunu deneyimledi. Fuar38 ve saha ekibinin bütünsel tasarımı, etkinliğin yerel düzeyde güçlü bir yankı bulmasını sağladı.

Bu çalışmayı yürüten Kocasinan Belediyesi ve ekibini temsilen konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin sadece hizmet odaklı değil kültür ve sanat odaklı bir vizyon sergilediğini vurguladı: "Kocasinan Belediyesi olarak yerel hizmetlerimizin yanı sıra kültür ve sanatta da evrensel bir vizyon ortaya koyuyoruz. Fuar38'te başlayan 80'ler konsepti, sadece şehrimizde değil, kısa sürede uluslararası mecralarda da yankı buldu. Biz bu samimi ruhu ve dönemin kültürünü aylar önce hemşehrilerimizle buluşturmuştuk. Bugün bu akımın dünyada karşılık bulması, Kocasinan'ın yenilikçi gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimi kutluyorum"

dijital yansımalar ve küresel etki:

Etkinliğin ardından ortaya çıkan görsel ve içerik üretimleri, sosyal medya ve küresel platformlarda yoğun ilgi gördü. Paylaşılan görseller, sahne kurulumları ve kısa videolar, 80'ler temasının evrensel çekiciliğini ortaya koydu; yerel bir fikrin nasıl küresel bir marka algısına dönüşebileceğini gösterdi. Bu süreç, Kocasinan'ın özgün içerik üretme ve vizyonel proje geliştirme kapasitesini görünür kıldı.

Sonuç olarak, Fuar38'te yakılan nostalji ateşi yalnızca kaynağındaki topluluğu canlandırmakla kalmadı; yerel bir inisiyatifin disiplinli sahneleme ve stratejik paylaşım ile nasıl geniş çaplı bir trende dönüşebileceğinin örneğini sundu. Kayseri'den yükselen bu akım, kültürel üretimin sınır tanımadığını ve yerel inisiyatiflerin uluslararası gündeme girebileceğini kanıtlıyor.

KAYSERİ BAŞLAYAN 80’LER RÜZGARI, TÜRKİYE SINIRLARINI AŞARAK KÜRESEL BİR NOSTALJİ AKIMINA DÖNÜŞTÜ. 2 AY ÖNCE FUAR38’DE YAKILAN NOSTALJİ ATEŞİ, BUGÜN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KONUŞULAN DEV BİR TRENDİN DOĞUŞ NOKTASI OLDU.