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Gölbaşı'nda alevlere karşı hızlı seferberlik: yangın kontrol altında

Gölbaşı'ndaki orman yangını, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve 1 helikopterle müdahale sonucu kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda alevlere karşı hızlı seferberlik: yangın kontrol altında

Gölbaşı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

Müdahale ve kullanılan kaynaklar:

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve 1 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekipler; kara ve hava destekli çalışmayla alevleri sınırlamak için koordineli şekilde görev yaptı.

Soğutma çalışmaları ve izleme:

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yer ekipleri, kontrol noktalarında nöbet tutarak alevlerin yeniden devreye girmesini engellemeye yönelik önlemler alıyor ve durum yakından izleniyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasında görev alan ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve bölgedeki denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

Gölbbaşı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gölbbaşı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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