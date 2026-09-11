Gölbaşı'nda alevlere karşı hızlı seferberlik: yangın kontrol altında

Gölbaşı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

Müdahale ve kullanılan kaynaklar:

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve 1 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekipler; kara ve hava destekli çalışmayla alevleri sınırlamak için koordineli şekilde görev yaptı.

Soğutma çalışmaları ve izleme:

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yer ekipleri, kontrol noktalarında nöbet tutarak alevlerin yeniden devreye girmesini engellemeye yönelik önlemler alıyor ve durum yakından izleniyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasında görev alan ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve bölgedeki denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

Gölbbaşı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı