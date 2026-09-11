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zeytinli sanayi bölgesinde fabrika yangınına geniş çaplı müdahale

Zeytinli Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir, BASKİ ve Edremit ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:32

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

zeytinli sanayi bölgesinde fabrika yangınına geniş çaplı müdahale

Zeytinli Sanayi Bölgesi'nde fabrika alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi sınırlarındaki Zeytinli Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin fabrikayı sarması ve yükselen dumanların çevrede paniğe yol açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

sevk edilen ekip ve araçlar:

Söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi başta olmak üzere farklı kurumlar destek veriyor. Sahaya sevk edilen ekipman arasında İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 15 itfaiye aracı ve 1 adet 35 tonluk su tankeri, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı’ndan 1 adet iş makinesi, BASKİ’den 2 su tankeri ile Edremit Belediyesi’nden 2 su tankeri ve 1 iş makinesi bulunuyor.

çalışmaların öncelikleri ve ilerleyişi:

Ekipler, alevlerin bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramasını engellemeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Müdahale hattı oluşturularak su takviyesi ve iş makineleriyle soğutma ile enkaz kontrolü eş zamanlı yürütülüyor. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle güvenlik çemberi oluşturulurken, yetkililer vatandaşları olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları, yangın söndürüldükten sonra sürdürülecek.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ YOLÖREN MAHALLESİ ZEYTİNLİ SANAYİ BÖLGESİ’NDE BULUNAN BİR FABRİKADA...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ YOLÖREN MAHALLESİ ZEYTİNLİ SANAYİ BÖLGESİ’NDE BULUNAN BİR FABRİKADA ÇIKAN YANGINA ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE İŞ MAKİNESİYLE MÜDAHALE EDİLİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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