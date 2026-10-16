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Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi'nde park halindeki araç saat 13.00 civarında alev aldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz oldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

Eyüpsultan'da park halindeki araç alev aldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Alibeyköy Cep Otogarı önünde park halindeki bir araç bugün öğle saatlerinde yanmaya başladı. Olay, çevredeki vatandaşların dumanları fark edip yetkililere haber vermesiyle gündeme geldi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Yangın, 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde saat 13.00 civarında başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen alevlenme sonrası bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü.

görüntüler ve inceleme:

Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler olay yerindeki paniği gösterdi. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis ve itfaiye tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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