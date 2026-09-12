Ezgi apartmanı davası: bilirkişi raporları projedeki eksiklikleri ve kaçak uygulamaları öne çıkardı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasına ilişkin Kervan şirketi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, davanın kamuoyunda sıkça öne sürüldüğü gibi "kolon kesme" iddiası üzerine kurulmadığı, soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporlarının ise farklı bulgular ortaya koyduğu belirtildi.

bilirkişi raporlarının tespitleri:

Kervan, mahkemenin talebiyle dosyaya giren dört bilirkişi raporunun (31.07.2024 tarihli İstanbul, 13.06.2025 tarihli ODTÜ, 22.04.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi ve 12.06.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi ek raporu) temel veriler sunduğunu vurguladı. Raporlarda öne çıkan hususlar arasında binanın taşıyıcı kolon sistemi üzerine kurulmadığı ve dolayısıyla kesilmiş bir taşıyıcı kolon bulunmadığı yer aldı.

Bilirkişi raporları ayrıca Ezgi Apartmanı'nın statik proje hataları nedeniyle göçme bölgesinde olduğunu; depreme maruz kalınca ise gevrek hasar nedeniyle ani şekilde çöktüğünü kaydetti. Raporlarda, proje uygulamalarında yaklaşık 30,15 metrekarelik bir perde duvarın kaldırıldığı ve projede yer almayan kaçak çatı katı oluşturulduğu da ifade edildi.

kervan'ın değerlendirmesi ve hukuka vurgu:

Açıklamada, dosyada ortaya çıkan maddi gerçeklikten uzak iddiaların davanın ana konusunu saptırdığı savunuldu. Kervan, söz konusu iddiaların dava dosyasında karşılığı olmadığını belirterek kamuoyuna bilgi sunulduğunu bildirdi.

Kervan ayrıca, sadece suçlu olanların cezalandırılmasının gerektiğini ve davanın toplum baskısından veya hukukun siyasete alet edilmesinden uzak tutulmasının temenni edildiğini ifade etti. Şirket, bilirkişi raporlarının gösterdiği özel bulgular üzerinden hukuki sürecin yürütülmesini talep etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILAN EZGİ APARTMANI DAVASINA İLİŞKİN KERVAN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI. AÇIKLAMADA, BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA BİNANIN TAŞIYICI KOLON SİSTEMİ ÜZERİNE KURULMADIĞI, KESİLMİŞ BİR TAŞIYICI KOLON BULUNMADIĞI, STATİK PROJEDE HATA VE EKSİKLİKLER OLDUĞU, YAKLAŞIK 30,15 METREKARELİK PERDE DUVARIN KALDIRILDIĞI VE PROJEDE BULUNMAYAN KAÇAK ÇATI KATININ OLUŞTURULDUĞU VURGULANDI (BİNA ÇATISINDAKİ KAÇAK KAT)