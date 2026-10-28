Fashion Prime İzmir'de tedarik zincirini güçlendirdi

Fashion Prime-9 fuarı sektörde yeni iş birlikleri yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime-9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, üreticiler ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturarak sektörde somut iş bağlantılarının oluşmasına zemin hazırladı. Fuar, firmalara yeni müşterilerle tanışma, sipariş alma ve ihracat kanallarını genişletme fırsatı sundu.

katılım ve etkinliklerin kapsamı:

Organizasyon, Türkiye’nin 34 ilinden ve 26 ülkeden gelen ziyaretçilerle toplam 3 bin 692 kişiyi ağırladı; bunların 302’si yurt dışından geldi. Fuar süresince düzenlenen defilelerde yeni sezon kumaşlar, aksesuarlar ve dantel koleksiyonları tanıtıldı. Ayrıca kumaş ve tasarım atölyeleri genç tasarımcılara uygulamalı alan sağlayarak kumaşın farklı kullanım biçimleri ve tasarımdaki dönüştürücü rolünü ön plana çıkardı.

firma temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Kurtuluş Yıldırım (Yüksel Yıldırım Tekstil Ürünleri ve Sky Label) Fashion Prime’ın artık marka bir fuar haline geldiğini vurguladı. Yıldırım, fuara beş yıl üst üste katıldıklarını, bir yıllık aranın ardından yeniden yer aldıklarını ve IF Wedding Fashion İzmir ile ilk kez düzenlenecek İzmir Bridal Week etkinliğine de katılacaklarını belirtti. 24 yıllık firmalarında etiket, askı, çanta ve elbise kılıfı gibi yan ürünler ürettiklerini söyleyen Yıldırım, fuarda ticari anlaşmalar gerçekleştirdiklerini ve yurt dışından yeni iş bağlantıları kurduklarını aktardı. Fuarda doğrudan üreticilerle çalışmanın kendileri için önemine dikkat çekerek gelecek yıl standlarını büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Remzi Kudin (Prestij Dantel) üç yıldır Fashion Prime’a katıldıklarını, fuardan memnun olduklarını ve önümüzdeki yıllarda da yer almayı planladıklarını söyledi. İstanbul’da üretim yaptıklarını ve İstanbul ile İzmir’deki mağazalar aracılığıyla müşterilere ulaştıklarını belirten Kudin, fuarda Avrupa, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu’dan gelen ziyaretçilerle siparişler aldıklarını belirtti ve İzmir’in ticaret yapmak için önemli bir adres olduğunu vurguladı.

Pusat Şimşek (Zeybek Etiket, Pazarlama Sorumlusu) etiket sektöründe 30 yıllık deneyimlerini aktardı. Hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere birçok sektöre yönelik ithalat ve ihracat yaptıklarını söyleyen Şimşek, Fashion Prime’ın yeni firmalarla tanışma ve iş birlikleri geliştirmenin yanı sıra özellikle bu yıl kumaş kartelalarının kendileri için önemli bir fırsat sunduğunu, ayrıca matbaa ürünlerinde yüksek adetli işler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Adem Akbulut (Pamuk Dantel) 15 yıllık firmalarıyla fuara düzenli katıldıklarını, organizasyonun her yıl kendini geliştirdiğini ve bu yıl verimli bir dönem geçirdiklerini anlattı. Akbulut, hem yurt içinden hem yurt dışından yeni ziyaretçilerle buluştuklarını, satışlar yaptıklarını ve yeni iş bağlantıları kurduklarını belirterek, ithalat ve ihracat yapan bir firma olarak önümüzdeki yıllarda da rezervasyonlarını yaptırdıklarını söyledi.

Ömer Faruk Yıldırım (Beycem) ise firmanın Fashion Prime’a ilk kez katıldığını aktardı. 1983’ten bu yana Bursa’da faaliyet gösterdiklerini, gelinlik kumaşları üretimi ve kumaş toptancılığı yaptıklarını, Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, fuarda hem yurt içinden hem yurt dışından talep gördüklerini ve yeni iş bağlantıları kurduklarını dile getirdi. Bu olumlu deneyim doğrultusunda önümüzdeki yıllarda tekrar katılmayı planladıklarını ifade etti.

fuarın sektöre yansımaları:

Firmalar, fuarın sektöre sağladığı katma değeri; yeni müşteri kazanımları, artan sipariş hacmi ve uluslararası temaslar açısından değerlendirdi. Defileler ve atölye etkinlikleri genç tasarımcılar için görünürlük yaratırken, üretici ve tedarikçi arasındaki doğrudan temasın ticari ilişkilere hız kazandırdığı öne çıktı. Organizasyona katılanların ortak görüşü, Fashion Prime’ın bölgesel bir etkinlikten daha çok, sektörde kalıcı etki üreten bir platforma dönüştüğü yönünde oldu.

Fuar katılımcıları gelecek yıl için stand büyütme, yeniden katılım ve elde edilen kazanımların sektörde paylaşılması gibi adımlar planlıyor; böylece Fashion Prime’ın İzmir’de ticaret ve iş birlikleri açısından önemli bir adres olmaya devam edeceği sinyali verildi.

ÜRETİCİLER İLE TEDARİKÇİLERİ BİR ARAYA GETİREN FUAR, FİRMALARA YENİ TİCARİ BAĞLANTILAR KURMA, MEVCUT İŞ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME VE FARKLI PAZARLARA ULAŞMA FIRSATI SUNDU.