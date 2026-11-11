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fashionteks gaziantep moda ve tekstil fuarı kasımda başlıyor

FASHIONTEKS Gaziantep 17-20 Kasım 2026'da 61 katılımcı ve 20 ülkeden alıcıyı Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ağırlayacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Berk Doğan

fashionteks gaziantep moda ve tekstil fuarı kasımda başlıyor

fuarun kapsamı:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İFAS İstanbul Fuarcılık iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ile Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği’nin (PENKON) destekleriyle düzenlenen FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 17-20 Kasım 2026 tarihlerinde sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Organizasyon, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek ve dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar, özellikle çocuk giyim olmak üzere moda, tekstil ve hazır giyim alanlarında faaliyet gösteren üretici ve tedarikçileri; uluslararası nitelikte alıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte 61 katılımcı firma yer alacak ve 20 ülkeden yüzlerce nitelikli alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

katılımcılar ve hedef pazarlar:

Türkiye dışında Orta Doğu başta olmak üzere Hollanda, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden katılımcıların fuarda yer alacağı açıklandı. Bu geniş coğrafi çeşitlilik, firmalara yeni ticari bağlantılar kurma, mevcut iş birliklerini güçlendirme ve farklı pazarlara açılma fırsatı sunacak.

Organizatörler, Gaziantep’in güçlü sanayi altyapısı ve ihracat tecrübesinin fuarın uluslararası görünürlüğünü artıracağını vurguluyor. Bölgesel üretim kapasitesi ve deneyim, fuarın hem yerel hem de dış pazarlarda ticari ilişkileri geliştirmesi açısından öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

organizatörlerin değerlendirmeleri:

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi fuarın önemine ilişkin, "Gaziantep, tekstil ve hazır giyim sektöründe sahip olduğu üretim kapasitesi, tecrübesi ve girişimci ruhuyla ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerinden biridir. FASHIONTEKS Gaziantep Fuarımızın firmalarımızın uluslararası pazarlara ulaşmasına, yeni ticari bağlantılar kurmasına ve ihracat potansiyellerini geliştirmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizin ürettikleri ürünleri uluslararası alıcılarla buluşturan, şehrimizin sektörel gücünü ve rekabetçiliğini artıran fuar organizasyonlarını önemsiyoruz. Bu önemli organizasyonun sektörümüz ve Gaziantep ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

IFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Bulut ise, "FASHIONTEKS Gaziantep Fuarı ile sektörün üretici, tedarikçi ve alıcılarını uluslararası ölçekte bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 20 ülkeden nitelikli alıcıların katılımıyla gerçekleştireceğimiz organizasyon, firmalarımız için yeni pazarlara ulaşma ve ticari iş birliklerini geliştirme noktasında önemli fırsatlar sunacak. Tüm sektör profesyonellerini fuarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fuar, Gaziantep’in tekstil ve hazır giyim sektöründeki üretim gücünü uluslararası pazarlara tanıtmak ve katılımcılara somut ticari fırsatlar sunmak amacıyla düzenleniyor. Sektör profesyonelleri ve alıcılar, 17-20 Kasım 2026 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde buluşacak.

FASHIONTEKS GAZİANTEP MODA VE TEKSTİL FUARI 17 KASIM’DA KAPILARINI AÇIYOR

FASHIONTEKS GAZİANTEP MODA VE TEKSTİL FUARI 17 KASIM’DA KAPILARINI AÇIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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