Sinop lakerda festivali gastronomi odaklı programla başlıyor

Festivalin genel çerçevesi:

Sinop'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Lakerda Festivali, 12-15 Kasım tarihlerinde kapılarını açıyor. Etkinlikler, kentin deniz ürünü zenginliğini tanıtmak, gastronomi değerlerini öne çıkarmak ve kültürel mirası geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla planlandı. Festival; atölyeler, ürün stantları, söyleşiler, konserler, kültürel etkinlikler ve lakerda yarışmasını içeren bir program sunacak.

Program ve etkinlikler:

Gün gün öne çıkan etkinlikler:

Festivalin açılışı 12 Kasım'da gerçekleştirilecek. Açılış programı öncesinde, saat 16.00'da Aylin Ördek ile lakerda atölyesi düzenlenecek. Saat 17.30'daki açılış ve kokteylin ardından Samsun Devlet Opera ve Balesi bir gösteri sunacak.

Cuma günü piyanist Angelika Akbar konseri, Cumartesi günü ise Sema Moritz ve orkestrası festival sahnesinde olacak. Cuma akşamı konser sonrası, Sinop kültürünü tanıtmaya yönelik sembolik bir yürüyüş planlanıyor. Festival, 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek lakerda yarışmasının finali ile sona erecek.

Alan düzenlemeleri ve hizmetler:

Organizasyon kapsamında ziyaretçilere yönelik kapalı bir mutfak kurulacak; böylece yağmur ve rüzgârdan korunmuş gastronomi sunumları yapılabilecek. Ayrıca ürün stantları, sergi alanı, söyleşiler, yiyecek-içecek hizmetleri ve müzik sahnesi festival alanında hizmet verecek.

Hedefler, organizasyon ve davet:

Festivalin amaçları ve önemi:

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, etkinliğin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü ve geçen yılki katılım artışı ile ulusal medyada yer almasının festivalin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Küçük, festivalin sadece lakerdayı tanıtmakla kalmayıp kentin diğer turizm değerlerinin görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti ve etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı, görünür ve işlevsel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Gastronomi odaklı dönüşüm ve destekçiler:

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Çobanoğlu ise bu yıl konseptte değişikliğe gidildiğini, gastronomi faaliyetlerine daha fazla ağırlık verileceğini aktardı. Çobanoğlu, atölyeler, ürün stantları ve söyleşilerin yanı sıra kapalı mutfak uygulamasıyla ziyaretçilere daha iyi deneyim sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Festival; Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi, kalkınma ajansı, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Kültür ve Turizm Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, lakerda geleneğinin kentin önemli kültürel ve gastronomik değerlerinden biri olduğunu, bu geleneğin yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe dayandığını kaydederek tüm Sinopluları ve lakerda kültürüne ilgi duyanları festivale davet etti.

Organizasyon, Sinop’un denizle iç içe geçmiş coğrafi yapısını ve balıkçılık geleneklerini öne çıkararak hem yerel üretim zincirini hem de kentin turizm potansiyelini desteklemeyi amaçlıyor. Festival boyunca düzenlenecek atölye, söyleşi ve yarışmalar, lakerda kültürünün hem yerel hem de ulusal düzeyde görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI METİN GÜRBÜZ (ORTADA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU