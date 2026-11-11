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Marmaris'e 1766 kişiyi taşıyan Aroya yanaştı

İskenderiye'den gelen Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebatıyla Marmaris Limanı'na demirledi; geminin sonraki durağı Bodrum.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Marmaris'e 1766 kişiyi taşıyan Aroya yanaştı

Marmaris'e yanaşan Aroya'da 1766 kişi bulunuyor

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Marmaris'e gelen Malta bayraklı Aroya, ilçede demirledi. Gemide 762 yolcu ve 1004 mürettebat bulunuyor; yolcu ve personelle birlikte toplam 1766 kişi seyahat ediyor.

gemi ve kapasitesi:

Geminin uzunluğu 335,2 metre olarak belirtiliyor. 150 bin 695 grostonluk gemide, 26'sı Türk olmak üzere 762 transit yolcu yer alıyor.

sefer rotası:

Yolcular İstanbul'daki Galataport Limanı'ndan gemiye katıldı. Marmaris'e uğrayan geminin sonraki durağı Bodrum olacak.

MARMARİS’E 772 YOLCU VE BİN 4 MÜRETTEBAT İLE GELDİ

MARMARİS’E 772 YOLCU VE BİN 4 MÜRETTEBAT İLE GELDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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