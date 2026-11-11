Marmaris'e 1766 kişiyi taşıyan Aroya yanaştı

Marmaris'e yanaşan Aroya'da 1766 kişi bulunuyor

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Marmaris'e gelen Malta bayraklı Aroya, ilçede demirledi. Gemide 762 yolcu ve 1004 mürettebat bulunuyor; yolcu ve personelle birlikte toplam 1766 kişi seyahat ediyor.

gemi ve kapasitesi:

Geminin uzunluğu 335,2 metre olarak belirtiliyor. 150 bin 695 grostonluk gemide, 26'sı Türk olmak üzere 762 transit yolcu yer alıyor.

sefer rotası:

Yolcular İstanbul'daki Galataport Limanı'ndan gemiye katıldı. Marmaris'e uğrayan geminin sonraki durağı Bodrum olacak.

MARMARİS’E 772 YOLCU VE BİN 4 MÜRETTEBAT İLE GELDİ