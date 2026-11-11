Marmaris'e 1766 kişiyi taşıyan Aroya yanaştı

Marmaris'e yanaşan Aroya'da 1766 kişi bulunuyor
Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Marmaris'e gelen Malta bayraklı Aroya, ilçede demirledi. Gemide 762 yolcu ve 1004 mürettebat bulunuyor; yolcu ve personelle birlikte toplam 1766 kişi seyahat ediyor.
gemi ve kapasitesi:
Geminin uzunluğu 335,2 metre olarak belirtiliyor. 150 bin 695 grostonluk gemide, 26'sı Türk olmak üzere 762 transit yolcu yer alıyor.
sefer rotası:
Yolcular İstanbul'daki Galataport Limanı'ndan gemiye katıldı. Marmaris'e uğrayan geminin sonraki durağı Bodrum olacak.
MARMARİS’E 772 YOLCU VE BİN 4 MÜRETTEBAT İLE GELDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!