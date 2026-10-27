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Fatih'te kavgada aracı hedef alan silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih Şehremini'de iki grup arasında çıkan kavgada araçla uzaklaşan kişiye silahla ateş edildi; olayda bir kişi yaralandı, anlar cep telefonla kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:51

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fatih'te kavgada aracı hedef alan silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih Şehremini'de gece saatlerinde silahlı saldırı

Dün akşam saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesi nde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri araçla olay yerinden uzaklaşan kişiye silahla art arda ateş etti. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

İddialara göre kavganın ardından bir kişi araca binerek uzaklaşmaya çalışırken, farklı taraftan ateş açıldı. Olayın kısa sürede gerçekleştiği ve saldırganın birkaç el ateş ettiği aktarılıyor.

görgü ve kayıt:

Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga ve ardından yaşanan silahlı saldırı anları kaydedildi. Görüntüler olayın kısa sürede geliştiğini ve kalabalığın bulunduğu bir noktada gerçekleştiğini gösteriyor.

Olayla ilgili resmi açıklama veya detaylar henüz paylaşılmadı; yaralanan kişinin durumu hakkında bilgi bekleniyor.

İSTANBUL FATİH&#039;TE 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA SONRASI TARAFLARDAN BİRİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN...

İSTANBUL FATİH'TE 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA SONRASI TARAFLARDAN BİRİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN AYRILAN KİŞİYE SİLAHLA ART ARDA ATEŞ AÇTI. SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANIRKEN, O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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