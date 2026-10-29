Feke'de sağanağın ardından Tapan yolunda kayan enkazı temizleme çalışması

Adana'nın Feke ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Tenkerli Mahallesi Kapuz mevkii Tapan bölgesinde heyelana neden oldu. Yamaçlardan kopan kayalar grup yoluna düşerek ulaşımı aksattı ve yolu kapattı.

oluşan zarar ve ulaşım:

Yola düşen kaya blokları nedeniyle grup yolunda ulaşım durdu ve güzergah trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine intikal etti.

belediye müdahalesi ve çalışmalar:

Feke Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yola düşen kayaları temizleyerek yolu açma çalışmalarına başladı. Ekipler ayrıca bölgede saha tarama çalışmaları yaparak enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE METEOROLOJİ’NİN UYARILARININ ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, TAPAN BÖLGESİNDE HEYELAN VE KAYA DÜŞMESİNE NEDEN OLDU.