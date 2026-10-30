Lefkoşa'da 29 ekim coşkusu: büyükelçilikte ortak bayram vurgusu

resepsiyonla kutlanan 29 ekim coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla coşkuyla kutlandı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim dolayısıyla hazırlanan video mesajı yayımlandı ve törene katılanlar tarafından izlendi.

büyükelçi başçeri'nin mesajı:

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkıyla ortak olarak kutlanmasının taşıdığı öneme dikkat çekti. Başçeri, "103 yıldır bu bayramı kendi bayramı olarak bilen Kıbrıs Türk halkıyla bu bayramı kutlamak benim için çok büyük bir onur" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bu ortaklığı bir kez daha vurguladığını belirtti.

katılım ve protokol:

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Şükrü Bilir, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Törene ayrıca gaziler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli iştirak etti. Büyükelçilikteki resepsiyon, yapılan konuşmalar ve yayımlanan video mesajlarla Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının ortak bayramının altını çizen bir atmosferde tamamlandı. Başçeri program sonunda, "Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle kutlamayı noktaladı.

KKTC'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ, TÜRKİYE'NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RESEPSİYONDA COŞKUYLA KUTLANDI. RESEPSİYONDA TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLANAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJI YAYIMLANDI.