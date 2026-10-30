Dolar 49,9178 +0,23%
Euro 55,8608 +0,51%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.470,93 +0,01%
EUR/USD 1,1189 +0,29%
Brent Petrol 111,55 +0,68%
--°

Lefkoşa'da 29 ekim coşkusu: büyükelçilikte ortak bayram vurgusu

KKTC'de 29 Ekim resepsiyonu Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde kutlandı; Ali Murat Başçeri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları öne çıktı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Lefkoşa'da 29 ekim coşkusu: büyükelçilikte ortak bayram vurgusu

resepsiyonla kutlanan 29 ekim coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla coşkuyla kutlandı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim dolayısıyla hazırlanan video mesajı yayımlandı ve törene katılanlar tarafından izlendi.

büyükelçi başçeri'nin mesajı:

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkıyla ortak olarak kutlanmasının taşıdığı öneme dikkat çekti. Başçeri, "103 yıldır bu bayramı kendi bayramı olarak bilen Kıbrıs Türk halkıyla bu bayramı kutlamak benim için çok büyük bir onur" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bu ortaklığı bir kez daha vurguladığını belirtti.

katılım ve protokol:

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Şükrü Bilir, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Törene ayrıca gaziler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli iştirak etti. Büyükelçilikteki resepsiyon, yapılan konuşmalar ve yayımlanan video mesajlarla Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının ortak bayramının altını çizen bir atmosferde tamamlandı. Başçeri program sonunda, "Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle kutlamayı noktaladı.

KKTC&#039;DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ, TÜRKİYE&#039;NİN...

KKTC'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ, TÜRKİYE'NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RESEPSİYONDA COŞKUYLA KUTLANDI. RESEPSİYONDA TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLANAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJI YAYIMLANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kanada AB ile yeni ittifak arayışında: ortak üyelik vurgusu Montreal'de
images

gölbaşı'nda cumhuriyetin 103’üncü yılı konserle kutlandı
images

Ankara'da islami vurguyla Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılı anıldı
images

Erdoğan Beştepe'de 29 ekim vesilesiyle konuk devlet başkanlarıyla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de geceyi duman kapladı: Karaduvar'da tütün deposu yandı

İzmir kıyılarında eş zamanlı operasyonlarda 76 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta festival gecesi: Feridun Düzağaç'la nostalji ve sürprizler

Kırıkkale'de meşalelerle başlayan kutlama, bozlakla taçlandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek