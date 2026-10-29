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Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi, aile son anda kurtuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, anne, baba ve 4 ile 10 yaşındaki çocukları son anda kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi, aile son anda kurtuldu

Olayın gelişimi:

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, 1104 sokak adresinde tek katlı müstakil bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Olay, yaklaşık saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Evde, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenilen Z.E.'nin eşi ile 4 ve 10 yaşlarında iki çocuğu bulunuyordu.

İlk belirlemelere göre ısınmak için yakılan sobadan çıktığı belirtilen alevler kısa sürede yayıldı. Evin içinde panik yaşanırken, baba Z. soğukkanlı davranıp çocuklarını kucaklayarak dışarı çıkardı; bu müdahale olası bir facianın önüne geçti.

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve müdahale etti. Ayrıca 112 sağlık, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri de destek verdi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Komşuların müdahalesi ve sağlık müdahalesi:

Ailenin sokağa çıkmasının ardından çevredeki komşular yardım etti. Yangın sonrası bazı aile yakınları fenalık geçirdi ve 112 sağlık ekipleri gerekli tıbbi müdahalede bulundu. Bölgedeki güvenlik ve teknik ekipler hasar tespitine başladı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerle can kaybı yaşanmadığı tespit edildi; ancak evdeki eşya ve yapısal hasar nedeniyle aile geçici olarak sokakta kaldı.

Belediye başkanının desteği ve çocukların durumu:

Yangını öğrenen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve eşi olay yerine giderek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Tetik, yangında sokakta kalan belediye personeline ve iki çocuğuna sahip çıkacaklarını ifade etti.

Yangın sırasında kitap ve defterleri yanan 4 ve 10 yaşındaki çocuklar gözyaşı döktü; anne, baba ve Belediye Başkanı tarafından teselli edilmeye çalışıldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YANGINDA EV KÜL OLDU, 4 KİŞİLİK AİLE ZOR KURTULDU

YANGINDA EV KÜL OLDU, 4 KİŞİLİK AİLE ZOR KURTULDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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