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Feke'nin ormanlarında sonbahar renk cümbüşü

Adana'nın yüzde 80'i ormanla kaplı Feke ilçesi, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünerek dron görüntülerinde doğa tutkunlarını ilçeye davet ediyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Feke'nin ormanlarında sonbahar renk cümbüşü

Feke'de sonbahar renkleri

Adana'nın kuzey ilçelerinden Feke, sonbaharın gelmesiyle orman örtüsünde belirgin bir renk dönüşümü yaşıyor. İlçe yüzölçümünün yüzde 80'i ormanlarla kaplı; ağaçların yeşilden sarı, turuncu ve kızıl tonlara geçişi yüksek kesimlerde adeta bir açık hava tablosu oluşturuyor.

Dron çekimleri ve doğal dokunun vurgusu:

Dronla kaydedilen görüntüler, geniş orman örtüsünün arasından uzanan yolları, yerleşim alanlarını ve renk geçişlerini bir arada gösteriyor. Yüksek noktaların sağladığı perspektifle izleyenlere sunulan manzaralar, bölgenin görsel zenginliğini öne çıkarıyor.

Belediye başkanının çağrısı:

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, doğa tutkunlarını ilçeye davet ederek ilçenin farklı bölgelerinin sonbaharda ayrı güzelliklere büründüğünü söyledi. Özen, Gürümze için, "Feke’nin Gürümze bölgesinden sesleniyorum. Feke’nin her yeri ayrı bir güzelliğe bürünmüş durumda. Gürümze ayrı bir güzel. Doğal kaynak sularının eşlik ettiği doğada adeta bir şölen yaşanıyor. Ben buraya hep ’yeşil deniz’ diyorum. Doğanın en güzel alanları burada. Sonbaharın bu renklerini sadece bir ay boyunca görebiliyoruz. Tüm kampçılarımızı, off-road tutkunlarını ve doğayla buluşmak isteyen herkesi bu mevsimde ilçemize davet ediyoruz. Biz buradayız, siz neredesiniz" dedi.

ADANA&#039;NIN YÜZDE 80&#039;İ ORMANLA KAPLI FEKE İLÇESİNDE SONBAHARLA BİRLİKTE AĞAÇLAR YEŞİLDEN SARI...

ADANA'NIN YÜZDE 80'İ ORMANLA KAPLI FEKE İLÇESİNDE SONBAHARLA BİRLİKTE AĞAÇLAR YEŞİLDEN SARI, TURUNCU VE KIZIL TONLARINA DÖNEREK KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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