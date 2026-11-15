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kaz dağları'nda kestane ve mantar sezonu hareketliliği

Bin Pınarlı İda olarak bilinen Kaz Dağları'nda kestane ve mantar sezonu açıldı; köylüler ev ihtiyacı ve ek gelir için yoğun biçimde toplama yapıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:15

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Aslı Han

kaz dağları'nda kestane ve mantar sezonu hareketliliği

Kaz Dağları'nda kestane ve mantar sezonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında, 'Bin Pınarlı İda' olarak anılan Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı. Bölgeye akın eden köylüler ve vatandaşlar, hem aile ihtiyaçları hem de pazara satmak üzere yoğun biçimde toplama yapıyor.

toplama hareketliliği:

Bölge halkı, özellikle kırsal yerleşimlerden gelenlerin yanı sıra şehirden gelen ziyaretçilerin de katılımıyla ormanlık alanları dolduruyor. Yerel halkın bir bölümü kendi ev ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri ise topladıklarını satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kestane kilogramı 200-300 TL arasında alıcı bulurken, kanlıca ve ayı mantarı kilogramı ise ortalama 100 TL civarında satılıyor.

köylülerin sözleri ve bölgedeki yoğunluk:

Bayramiç ilçesi Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, 'Evimde yemek için mantar topluyorum. Kaz Dağları'nda her yer araçla doldu, herkes akın etti' dedi. Çetinkaya'nın gözlemleri, sezonun bölgeye getirdiği yoğunluğu ve ekonomik hareketliliği özetliyor.

Bölgedeki hareketlilik, hem doğal ürünlerin talebinin arttığını gösteriyor hem de kırsal gelir kaynaklarının sezonluk önemini ortaya koyuyor. Toplama faaliyetleri, yöre ekonomisine kısa vadede canlılık sağlarken, aileler için ek gelir kaynağı oluşturuyor.

BÖLGEDE HALKIN BİR KISMI KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN KESTANE VE MANTAR TOPLARKEN, YÖRE KÖYLÜLERİ DE...

BÖLGEDE HALKIN BİR KISMI KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN KESTANE VE MANTAR TOPLARKEN, YÖRE KÖYLÜLERİ DE BÜTÇELERİNE EK GELİR ELDE ETMEK İÇİN KESTANE İLE KANLICA VE AYI MANTARI TOPLUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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