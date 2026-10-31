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Trabzonspor deplasmanda Körfez'i 94-86 mağlup etti

Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi 6. haftasında deplasmanda Körfez Basket'i 94-86 yendi; maçta tempo ve skor değişimleri öne çıktı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor deplasmanda Körfez'i 94-86 mağlup etti

Trabzonspor deplasmanda Körfez'i 94-86 mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Körfez Basket'i 94-86 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Maç, Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynandı ve hakem üçlüsünü Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı ve Murat Ciner yönetti.

maçın akışı:

Karşılaşma ilk periyotta tempolu başladı ve ev sahibi ekip 1. periyodu 28-24 önde tamamladı. Ancak Trabzonspor devreye daha etkili girerek devreyi 50-46 üstün kapadı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, son çeyreğe önde girdi ve maçı 94-86 kazanmayı başardı. Skor boyunca her iki takımda da zaman zaman tempo değişimleri ve kısa süreli seri hücumlar maçın belirleyici anlarını oluşturdu.

öne çıkan isimler ve sayılar:

Körfez Basket saflarında Oscar Cluff 23 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Boe Buie 14, Filip Barna da 14 sayıyla katkı verdi. Matt Mitchell 10, Berk Can Akın 11 ve Alexander Reese 8 sayıyla çift haneli performansa yakın durdular. Başantrenör Serhan Kavut yönetimindeki ekip, bireysel skor üretiminde güçlü olmasına rağmen maç sonunu çeviremedi.

Trabzonspor cephesinde ise Marcus Keene 19, Brandon Boston 18 ve Brady Manek 15 sayıyla galibiyetin temel taşlarını oluşturdu. Isaiah Canaan 11, Yiğit Arslan 9 ve Akwasi Yeboah 5 diğer katkı sağlayan isimler oldu. Takımın başantrenörü Selçuk Ernak, oyun içindeki dengeleri iyi yöneterek sonuca ulaştı.

Maçın periyot skorları şu şekilde gerçekleşti: 1. Periyot 28-24, Devre 46-50, 3. Periyot 61-67 ve final 86-94 (Körfez Basket - Trabzonspor).

TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 6. HAFTASINDA KÖRFEZ BASKET EVİNDE TRABZONSPOR&#039;A 94-86 MAĞLUP...

TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA KÖRFEZ BASKET EVİNDE TRABZONSPOR'A 94-86 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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