Karapınar'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay, Volkan Caddesi ile 130901. Sokak kavşağında gerçekleşti.

kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre kavşakta çarpışan araçlardan biri, sürücüsü E.S. olan 42 ANC 532 plakalı motosiklet, diğeri ise sürücüsü M.Ö. olan 42 BBJ 851 plakalı otomobildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü E.S. ile arkasında yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldı ve her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.