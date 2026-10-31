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Karapınar'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Volkan Caddesi ile 130901. Sokak kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu E.S. ve R.S. yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karapınar'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Karapınar'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay, Volkan Caddesi ile 130901. Sokak kavşağında gerçekleşti.

kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre kavşakta çarpışan araçlardan biri, sürücüsü E.S. olan 42 ANC 532 plakalı motosiklet, diğeri ise sürücüsü M.Ö. olan 42 BBJ 851 plakalı otomobildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü E.S. ile arkasında yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldı ve her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

KONYA&#039;NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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