Arakçi: uzlaşı adımı olumlu ama her senaryoya karşı hazırlıklıyız

Arakçi'nin değerlendirmesi ve diplomasi süreci

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar merkezli Al Jazeera'ye verdiği röportajda ABD'nin daha geniş kapsamlı diyalog ve uzlaşı çabalarını değerlendirdi. Arakçi, Washington yönetiminin girişimlerini olumlu bir adım olarak nitelendirirken, müzakerelerin şeklinin ABD'nin tutumuna bağlı olacağını vurguladı.

Müzakerelerin formatı ve arabulucuların rolü:

Arakçi, şu aşamada ABD'li yetkililerle doğrudan görüşme planlanmadığını, Katar ve Pakistanlı arabulucuların İran'ın şartları doğrultusunda istişareleri sürdürdüğünü kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in ilettiği mektubun alındığını ve dikkatle incelendiğini belirtti; konunun üst düzey görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

Savaş riski ve savunma hazırlıkları:

Arakçi, İran'ın savunma kapasitesini güncellediğini, zayıflıkların giderildiğini ve yeni silah testleri yapıldığını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst seviyede hazır bulunduğunu belirterek, savaş çıkması ihtimalini dışlamadıklarını ve her türlü senaryoya hazır olduklarını vurguladı.

Arakçi ayrıca bölgesel gerilimlere de değinerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonlandırılması çağrısında bulundu ve Lübnan dahil bütün cephelerdeki saldırıların sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

UAEA ile işbirliği ve nükleer meseleler:

Nükleer program ve uranyum stoklarına ilişkin anlaşmazlıklar hakkında Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin normale dönmesi için halen önemli mesafe kat edilmesi gerektiğini söyledi. İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) üyesi olduğunu ve yükümlülüklerine bağlı kaldığını yineledi.

Hürmüz Boğazı teklifi ve uygulanma şartları:

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz taşımacılığına güvenli şekilde yeniden açılmasına ilişkin teklifin uygulanma süresinin 2 güne indirildiğini açıklayan Arakçi, bunun İran ve Umman tarafından belirlenen bir denizcilik güzergahının kabul edilmesi ve diğer güzergahların kapatılması şartına bağlandığını belirtti. Katarlı arabulucuların başlangıçta önerdiği 5 günlük sürenin yerine 2 günlük uygulama süresinde uzlaşma sağlandığını aktardı.

Arakçi, teklifin kabulü için koşullar arasında İslamabad Mutabakatı'nın ardından uygulanan yaptırımların kaldırılması, ABD güçlerinin bölgedeki varlığının azaltılması, petrol muafiyetlerinin yeniden yürürlüğe konulması ve Katar'da tutulanlar da dahil olmak üzere dondurulmuş tüm varlıkların serbest bırakılmasının bulunduğunu ifade etti.

Son olarak Arakçi, ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesi halinde müzakerelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı yürütüleceğine karar verileceğini belirtti ve sürecin bundan sonraki aşamalarında arabulucularla devam eden temasların belirleyici olacağını vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ