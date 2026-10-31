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Bursaspor rüzgârı: Halil Akbunar ile Lynford Sackey Baker fark yarattı

Bursaspor, 13. haftada Atatürk Spor Kompleksi Matlı'da Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ederek Halil Akbunar ve Lynford Sackey Baker'in golleriyle farklı galip geldi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursaspor rüzgârı: Halil Akbunar ile Lynford Sackey Baker fark yarattı

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın erken dakikalarında gelen goller skoru belirleyerek ev sahibine rahat bir zafer getirdi.

Goller, Halil Akbunar (dk. 7) ile başladı; ardından Lynford Sackey Baker (dk. 12 ve dk. 23) iki kez fileleri havalandırdı. Erken gelen bu üç gol Bandırmaspor'un oyuna tutunmasını zorlaştırdı ve maçın kaderini tayin etti.

Kadrolar ve teknik direktörler:

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Taha Bayramov, Rahmetullah Berişbek, Juergen Elitim (Hüseyin Maldar dk. 68), Halil Akbunar (Tayfun Aydoğan dk. 68), Soner Aydoğdu (Eyüp Akcan dk. 77), Lynford Sackey Baker, Aliou Badara Boutrah (Zeki Yavru dk. 88, Emir Kaan Gültekin dk. 89), Kelechi Iheanacho. Teknik Direktör: Mustafa Er.

Bandırmaspor: Akın Alkan, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Burak Bekaroğlu (Enes Çinemre dk. 46), Lucas Lima, Dimitri Lico, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Mehmet Eray Özbek dk. 60), Gaus Makouta Bruno (Yalın Dilek dk. 86), Muhammed Gümüşkaya (Emirhan Ayhan dk. 60), Kehinde (Badji dk. 60). Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan.

Hakemler, kartlar ve maçın kilit noktaları:

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı.

Sarı kartlar maçta üç oyuncuya gösterildi: Lynford Sackey Baker (Bursaspor), Kehinde ve Lucas Lima (Bandırmaspor).

Maçın kilit noktası erken dakikalarda gelen iki dakikalık gol periyodu oldu; Halil Akbunar'ın 7. dakikadaki golüyle başlayan seriye Lynford Sackey Baker'in 12. ve 23. dakikalarda attığı goller eşlik etti. Bandırmaspor yapılan değişikliklere rağmen skoru çeviremedi.

Bursaspor için bu sonuç, ev sahibi ekipte hücum hattının etkinliğini gösterirken, Bandırmaspor cephesinde savunma zaafları ve erken yenilen goller maçı kopardı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA BURSASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BANDIRMASPOR’U 3-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA BURSASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BANDIRMASPOR’U 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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