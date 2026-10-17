Joao Pereira: çalıştığımız pozisyonları kullanamayınca ilk yarıda dağıldık

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira, ilk yarı performansını sert sözlerle değerlendirdi. Pereira, 'Alanya’ya geldiğimizden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi' ifadelerini kullanarak takımın topa sahip olma ve oyunu kurma konusunda ciddi sorun yaşadığını belirtti.

ilk yarı analiz:

Pereira, takımın ilk yarıda topu tutamadığını ve oynayamadığını vurguladı; bunun Fenerbahçe baskısından kaynaklanmadığını, daha çok sahada çalıştıkları pozisyonları bulamamalarından ileri geldiğini söyledi. 40. dakikada gelen geçiş golü maçın seyrini etkiledi; teknik adam bu gol için hafta içi değerlendirme yaptıklarını hatırlattı ve rakibin bu tür geçişlerden 9 gol bulduğunu bildiklerini aktardı. Pereira ayrıca maçın sonlarına yaklaştıkça daha akıllı olmaları gerektiğini, 5 dakika kala topu uzaklaştırabileceklerini ancak bunu yapamadıklarını ifade etti.

gol ve pozisyon değerlendirmesi:

İkinci yarıda oyunun biraz farklı olduğunu söyleyen Pereira, takımın Fenerbahçe'den daha iyi olmadığını ancak Alanya'nın iki etkili gol pozisyonuna girdiğini belirtti. İbrahim, Ruan ve Fatih'le pozisyonlara girdiklerini, Hagi'nin şutunun olduğunu; Ederson'un topu aldıktan sonra yapılan geçişte Kerem'in vuruşuyla 2-0'a gelindiğini anlattı. Pereira, toplamda beş pozisyona girdiklerini ve bunlardan en az birinde golü bulabilseler maçın farklı şekillenebileceğini kaydetti.

Teknik direktör, kontrolü kaybetmenin kendisinin en nefret ettiği durum olduğunu vurguladı ve kontrolü kaybettikleri anda Fenerbahçe'nin alan bularak maçı kazandığını söyledi. Pereira ayrıca takımın sadece santrfor eksikliğiyle sınırlı bir problemi olmadığını; pozisyon üretme ve yapılan çalışmaların sahada uygulanması gerektiğini belirterek Barcelona örneğini verip, en çok gol atan oyuncuların bazen kanatlar olabileceğini hatırlattı. Sonuç olarak Pereira, çalışılan şeyleri sahada uygulamanın altını çizdi ve bu eksikliğin maç sonucuna doğrudan etki ettiğini ifade etti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fenerbahçe maçı sonrası, "Alanya’ya geldiğimizden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, oynayamadık. Fenerbahçe baskısından kaynaklı değildi" dedi.