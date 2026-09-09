Maltepe'de edebiyat meydanı: Ahmet Telli'ye ithafen kitap günleri başlıyor

Maltepe kitap günleri okurları ve yazarları bir araya getiriyor

İkincisi düzenlenen 2. Maltepe Kitap Günleri, edebiyatın ve şiirin güçlü sesi Ahmet Telliye ithafen, 12-20 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda okurlarla buluşacak. Etkinliğe 122 yayınevi katılıyor; bunların arasında YAYKOOP çatısı altındaki 37 yayınevi ile birlikte toplam 85 yayınevi daha yer alıyor.

Açılış programı:

Maltepe Belediyesi tarafından "Edebiyat Özgürleştirir" sloganıyla düzenlenen etkinlikler 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de açılacak. Açılışta Ahmet Telli’nin ailesi ve dostları ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hazır bulunacak. Etkinlikler Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymenin ev sahipliğinde gerçekleştirilirken açılışta "Arkadaşlık Günleriydi: Dostumuz Ahmet Telli" fotoğraf ve resim sergisi, şiir dinletisi, "Şiirimizdeki ve Hayatımızdaki ‘Nida’: Ahmet Telli" söyleşisi ve "Suların Sesini Dinle Şimdi" belgesel gösterimi yer alacak. Gün, Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası ile Metin-Kemal Kahraman’ın sahne almasıyla tamamlanacak.

Programdan öne çıkan etkinlikler:

Etkinlik boyunca söyleşiler, imza günleri, atölyeler, belgesel gösterimleri, sergiler ve konserler düzenlenecek. Programda yer alacak isimler arasında Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Murat Gülsoy, Şükrü Erbaş, Sevim Ak, Erdal Güney ve Sevin Okyay gibi yazarlar, şairler ve akademisyenler bulunuyor.

Kitap Günleri’nin ikinci gününde Ahmet Ümit "Uygarlıkların Beşiği Anadolu" başlıklı söyleşi ve imza programıyla okuyucularla buluşacak. Aynı gün, usta oyuncu Kadir İnanır anısına gösterilecek "Kuzeyden Gelen Adam" belgeselinin ardından yönetmen Hüseyin Karabey ve tiyatrocu Merve İleri söyleşi gerçekleştirecek.

Maltepeli kent belleğine odaklanan bölümde yerel yazarlarla söyleşiler, "Türk Sinema Tarihinde Maltepe" başlıklı afiş sergisi ve video gösterimleri planlandı. Ayrıca edebiyat ve kent ilişkisini ele alan program kapsamındaki tartışmalar Maltepe’nin kültürel hafızasını görünür kılmayı amaçlıyor.

Kadınların sesi ve İstanbul’un edebi yüzü:

Etkinlikler kadının tarihsel mücadelesine de yer veriyor. Usta yazar Buket Uzuner "Kız Neşesi" söyleşisi ve imza gününde okurlarıyla buluşacak. "Sözlü Anlatıdan Dijital Çağın Edebiyatına: Kadınlar Hep Vardı" paneli, kadınların edebiyat sahnesindeki izlerini sözlü kültürden dijital anlatılara uzanan bir perspektifle tartışacak.

İstanbul’un edebiyatla kurduğu bağ da programda öne çıkan başlıklardan. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, akademisyen-yazar Müge İplikçi, Ahmet Bozkurt ve Ceren Sungur "İçinden İstanbul Geçen Şiirler, Öyküler, Romanlar, Efsaneler" söyleşisinde kentin edebi yüzünü masaya yatıracak. Programda ayrıca Ali Rıza Binboğa sahne alacak.

Yerel yönetimden kültüre erişim vurgusu:

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, etkinlikle ilgili olarak kültür ve sanatın "belirli kesimlerin ayrıcalığı" olmaması gerektiğini vurguladı: "Bir kentte kültür ve sanat yalnızca belirli salonlarda, belirli çevrelerin erişebildiği alanlar olmamalı. Kitap da sanat da düşünce de sokağın, meydanın ve hayatın içinde olmalı." Köymen, yerel yönetim olarak kültüre erişimi herkes için ulaşılabilir kılmayı görev bildiklerini söyledi.

Başkan Köymen ayrıca, yıl boyunca yazar, edebiyatçı, gazeteci ve akademisyenlerin katkısıyla kültür-sanat çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Maltepe’ye çağrı yaptı: "Maltepe’de yaşam var, Maltepe’de kitap var, sanat var, kültür var, dayanışma var. Edebiyatın özgürleştirici gücüyle, kitabın ve düşüncenin etrafında yan yana gelmek için tüm komşularımızı 2. Maltepe Kitap Günleri’ne bekliyoruz."

Etkinlik programının ayrıntılı takvimi ve katılımcı listesi Maltepe Belediyesi ile Başkan Esin Köymen'in sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENECEK MALTEPE KİTAP GÜNLERİ, ŞİİRİN VE EDEBİYATIN GÜÇLÜ SESİ AHMET TELLİ’YE İTHAFEN, 122 YAYINEVİNİN KATILIMIYLA EDEBİYAT DÜNYASININ FARKLI SESLERİNİ MALTEPE’DE BULUŞTURACAK.