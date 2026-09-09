Dolar 48,4737 +0,04%
Euro 56,4144 +0,15%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.929,24 +0,16%
EUR/USD 1,1633 +0,03%
Brent Petrol 101,24 +3,39%
--°

TGF yönetimi görev paylaşımını yeniden şekillendirdi

Türkiye Güreş Federasyonu yönetimi, başkan Taha Akgül'ün liderliğinde yapılan toplantıda Hüseyin Kaya, Hamza Ergut ve Gökhan Akçen'in atandığını açıkladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

TGF yönetimi görev paylaşımını yeniden şekillendirdi

Türkiye güreş federasyonunda yeni yönetim yapılanması

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Başkan Taha Akgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni görev dağılımını karara bağladı. Alınan kararlar, federasyonun idari ve sportif sorumluluklarını netleştirmeyi amaçlıyor.

yeni atamalar:

Toplantı sonucunda Hüseyin Kaya başkanvekili, Hamza Ergut idari işlerden sorumlu asbaşkan ve Gökhan Akçen dış ilişkilerden sorumlu asbaşkan görevlerine getirildi. Ayrıca İbrahim Demirtürkoğlu grekoromen güreşten sorumlu asbaşkan, Abdullah Şanlı organizasyonlardan sorumlu asbaşkan, Arslan Narin finans ve sponsorluklardan sorumlu asbaşkan, Murat Şahin serbest güreşten sorumlu asbaşkan ve Erol Cesur genel sekreter olarak toplantıda hazır bulundu ve atamaları teyit edildi.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Taha Akgül yeni görevlendirmelere ilişkin, "Büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Türk güreşini her alanda daha ileriye taşımak için yönetim kurulumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Yeni görevlerine başlayan arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve tecrübeleriyle çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hep birlikte Türk güreşinin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akgül ayrıca, yeni görevlere atanan Hüseyin Kaya, Hamza Ergut ve Gökhan Akçen başta olmak üzere tüm ekibe başarı dileğinde bulunarak yapılan görevlendirmelerin güreş camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU (TGF) YÖNETİM KURULU’NDA YAPILAN TOPLANTININ ARDINDAN YENİ GÖREV...

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU (TGF) YÖNETİM KURULU’NDA YAPILAN TOPLANTININ ARDINDAN YENİ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Roma Kadıköy'de son provayı tamamladı
images

Her adımın önemi var: Hermoso'dan üç puan vurgusu
images

Gasperini: kendi oyun kimliğimizle Fenerbahçe'yi zorlamalıyız
images

Çorum'un hedefi Samsun'da üç puanla dönmek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karasu'da dronla tespit edilen tarlada 123 kök kenevir bulundu

Hava ve kara ekiplerinin koordineli müdahalesi sonrası meşelik yangını kontrol altına alındı

Boluspor taktik prova ile Pendikspor maçına hazırlanıyor

Kars’ta kayıp ihbarı alarmı: kapsamlı arama sonucu kadın bilinci kapalı bulundu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali