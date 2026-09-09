TGF yönetimi görev paylaşımını yeniden şekillendirdi

Türkiye güreş federasyonunda yeni yönetim yapılanması

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Başkan Taha Akgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni görev dağılımını karara bağladı. Alınan kararlar, federasyonun idari ve sportif sorumluluklarını netleştirmeyi amaçlıyor.

yeni atamalar:

Toplantı sonucunda Hüseyin Kaya başkanvekili, Hamza Ergut idari işlerden sorumlu asbaşkan ve Gökhan Akçen dış ilişkilerden sorumlu asbaşkan görevlerine getirildi. Ayrıca İbrahim Demirtürkoğlu grekoromen güreşten sorumlu asbaşkan, Abdullah Şanlı organizasyonlardan sorumlu asbaşkan, Arslan Narin finans ve sponsorluklardan sorumlu asbaşkan, Murat Şahin serbest güreşten sorumlu asbaşkan ve Erol Cesur genel sekreter olarak toplantıda hazır bulundu ve atamaları teyit edildi.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Taha Akgül yeni görevlendirmelere ilişkin, "Büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Türk güreşini her alanda daha ileriye taşımak için yönetim kurulumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Yeni görevlerine başlayan arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve tecrübeleriyle çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hep birlikte Türk güreşinin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akgül ayrıca, yeni görevlere atanan Hüseyin Kaya, Hamza Ergut ve Gökhan Akçen başta olmak üzere tüm ekibe başarı dileğinde bulunarak yapılan görevlendirmelerin güreş camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU (TGF) YÖNETİM KURULU’NDA YAPILAN TOPLANTININ ARDINDAN YENİ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ.