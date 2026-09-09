Bandırmaspor disipline çağrıldı: Boluspor karşılaşması PFDK'ya taşındı

Bandırmaspor'un yeni disiplin süreci:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, son iki müsabakada yaşanan ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kulüp, ilk olarak Antalyaspor karşılaşmasındaki saha olayları gerekçesiyle cezalandırılmış; ardından Boluspor müsabakasındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle yeni bir sevkle disiplin sürecine dahil oldu.

Antalyaspor maçındaki ceza ve dayanak maddeler:

Bandırmaspor, 1 Eylül 2026 tarihli Antalyaspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş; Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Boluspor karşılaşması nedeniyle yeni sevk:

Bordo-beyazlı kulübün 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Boluspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle yeniden PFDK'ya sevkine karar verildi. Bu sevk, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı - Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları'nın 117. maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Bandırmaspor hakkında alınan bu tedbirler kulübün disiplin sicilini etkileme potansiyeli taşıyor; nihai karar ve olası ek yaptırımlar PFDK'nın değerlendirmesine bırakılmış durumda.

BANDIRMASPOR YENİDEN PFDK’YA SEVK EDİLDİ