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Bandırmaspor disipline çağrıldı: Boluspor karşılaşması PFDK'ya taşındı

Bandırmaspor, Antalyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle 140 bin lira ceza aldı; şimdi Boluspor maçındaki talimat ihlali nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bandırmaspor disipline çağrıldı: Boluspor karşılaşması PFDK'ya taşındı

Bandırmaspor'un yeni disiplin süreci:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, son iki müsabakada yaşanan ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kulüp, ilk olarak Antalyaspor karşılaşmasındaki saha olayları gerekçesiyle cezalandırılmış; ardından Boluspor müsabakasındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle yeni bir sevkle disiplin sürecine dahil oldu.

Antalyaspor maçındaki ceza ve dayanak maddeler:

Bandırmaspor, 1 Eylül 2026 tarihli Antalyaspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş; Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Boluspor karşılaşması nedeniyle yeni sevk:

Bordo-beyazlı kulübün 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Boluspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle yeniden PFDK'ya sevkine karar verildi. Bu sevk, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı - Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları'nın 117. maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Bandırmaspor hakkında alınan bu tedbirler kulübün disiplin sicilini etkileme potansiyeli taşıyor; nihai karar ve olası ek yaptırımlar PFDK'nın değerlendirmesine bırakılmış durumda.

BANDIRMASPOR YENİDEN PFDK’YA SEVK EDİLDİ

BANDIRMASPOR YENİDEN PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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