Kadıköy'e 64 bin kişilik vizyon: Şükrü Saracoğlu'nda yenileme başlıyor

Fenerbahçe Kulübü, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki stadyumun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılmasına ilişkin projenin tamamlandığını resmî internet sitesinden açıkladı. Kulübün duyurusunda proje detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılmasının ardından gerekli izin sürecinin hızlandırılması hedeflendiği belirtildi.

Projenin teknik hatları ve aşamaları:

Açıklamada, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler öngören projenin ilk etapta temel inşaat çalışmalarına başlayacağı, çelik imalat siparişlerinin verilmesinin ardından betonarme imalat tamamlandıktan sonra çelik ayakların yerleştirileceği ifade edildi. Mevcut çatının özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacağı ve çatı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşa edilip buraya 52 loca ilave edileceği aktarıldı.

Maraton ve Fenerium tribünlerine de ilave yapılmasıyla kapasitenin artırılacağı, projenin Kadıköy'deki stadyumun kentsel hafızasını koruyan "yerinde yenileme" vizyonuna uygun hazırlandığı vurgulandı. Sürecin sonunda stadın dış kaplamasıyla iç atmosferde tam akustiğin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Finansman, zamanlama ve maç takvimi:

Kulüp, projenin yaklaşık maliyetinin 50 milyon Euro olduğunu ve tamamlanmasının ardından mevcut gelirlerin üzerine tahmini yıllık 25 milyon Euro ek gelir elde edilmesinin planlandığını açıkladı. Projenin iş programına göre inşaat süresinin 12 ay olarak öngörüldüğü ve sezon bitimine kadar belli bir seviyeye getirilmeye çalışılacağı bildirildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin Cumhurbaşkanına arz edildiğini ve uygun bulunmasının camiayı memnun ettiğini belirterek, "İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz" dedi. Özbağı ayrıca projenin sponsorluk desteğiyle kulübün mevcut bütçesine yük getirmeden hayata geçirileceğini vurguladı ve destekleri için Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Kulübün açıklamasında, önceki dönemde stadyumun inşası sırasında dile getirilen "kendi imkânlarımızla yaptık" anlayışının bu projede de sponsor desteğiyle korunacağı ifade edildi. İzin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasının ardından projenin resmen start alacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki mabedi üzerinde planlanan bu kapsamlı yenileme, seyirci kapasitesini artırmanın yanı sıra loca sayısı ve akustik iyileştirmelerle hem gelir modeline katkı sağlamayı hem de maç atmosferini güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp, projenin hayata geçirilmesiyle uzun vadede sportif ve ticari sürdürülebilirliklerine olumlu etki bekliyor.

FENERBAHÇE, ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ'NDE BULUNAN STADYUMUN KAPASİTESİNİN 64 BİN KİŞİYE ÇIKARILMASI İÇİN HAZIRLANAN PROJENİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.