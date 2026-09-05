Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Fenerbahçe'nin evindeki derbi serisi Beşiktaş karşısında sona erdi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'e 2-1 yenilerek ezeli rakibine karşı ligdeki iki maçlık galibiyet serisini noktaladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe'nin evindeki derbi serisi Beşiktaş karşısında sona erdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bir ara 1-0 öne geçti fakat derbiyi 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşma sonucu, ezeli rakibe karşı ligdeki iki maçlık galibiyet serisinin sonlanmasına yol açtı.

derbinin öne çıkan başlıkları:

Maç boyunca tempo zaman zaman değişse de sonuca yansıyan taraf Beşiktaş oldu. Skor ve serinin bitmesi, Fenerbahçe cephesinde değerlendirme gerektiren bir sonuç olarak öne çıktı.

ne anlama geliyor:

Bu sonuç, takımın derbi performansına ve hafta içinde yapılacak planlamalara doğrudan etki edebilir. Teknik kadro ve oyuncular için önümüzdeki lig maçları moral ve puan kaybını telafi etme açısından kritik önem taşıyacak.

FENERBAHÇE, EVİNDE BEŞİKTAŞ&#039;A 2-1 MAĞLUP OLURKEN, EZELİ RAKİBİNE KARŞI 2 MAÇ SONRA YENİLGİ...

FENERBAHÇE, EVİNDE BEŞİKTAŞ'A 2-1 MAĞLUP OLURKEN, EZELİ RAKİBİNE KARŞI 2 MAÇ SONRA YENİLGİ YAŞADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu’da üç disiplinin mücadelesi: 155 sporcu parkuru zorladı
images

İtalyan teknik direktör ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı
images

Keçiörengücü yorucu periyodu aşarak istediği oyunu sahaya yansıttı
images

Sarıyer'de iyi başlayan maçın ani çöküşü teknik heyeti düşündürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabalı köyü girişinde kafa kafaya çarpışma: bir kişi yaşamını yitirdi

Köklü Atatürk Ortaokulu binası yıkıldı, yerine modern deprem yönetmeliğine uygun okul yapılacak

Bolu’da üç disiplinin mücadelesi: 155 sporcu parkuru zorladı

Elazığ Ağın ilçesinde su hattı kazısında göçük: işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı