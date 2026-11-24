Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi kamp kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın Türkiye saatiyle 23.00'te Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlerin kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda kimler var:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi

eksikler ve son durum:

Sakatlıkları nedeniyle tedavi süreçleri devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake kamp kadrosunda yer almadı. Teknik ekip, maç öncesi sağlık durumlarını takip etmeye devam ediyor.

Resmî açıklamada kadronun 22 kişiden oluştuğu ve maç saati ile ilgili bilginin teyit edildiği bildirildi.

FENERBAHÇE'NİN, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 5. HAFTASINDA UKRAYNA EKİBİ SHAKHTAR DONETSK İLE OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU.