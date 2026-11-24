Veysel Karani'nin form grafiği:

Karşıyaka'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal, yeşil-kırmızılı formayla son dönemde dikkat çeken bir yükseliş gösterdi. Oyuncu, çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistle doğrudan 6 gole katkı yaptı ve takımın hücum yükünü omuzladı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle ilerlerken son haftalardaki seri sonuçlarla ivme kazandı. İzmir ekibi ligde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi ve puanını 27'ye çıkardı. Bu performansla Karşıyaka, lider Etimesgutspor'un 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

çıkışın kırılma maçları:

Sezona istediği gibi başlayamayan Veysel Karani, ilk golünü 8. haftada Söke 1970 karşısında kaydetti. Bir sonraki hafta oynanan Denizli İdmanyurdu maçında 1 gol ve 1 asistle öne çıktı. Ardından Bigaspor karşısında da fileleri havalandırarak çıkışını sürdürdü.

Gemlik Sümerbey maçında ise ilk yarıda sakatlanarak oyunu tamamlayamayan oyuncu, sağlığı nedeniyle 12. haftada oynanan Bucaspor 1928 ile İzmir derbisinde riske edilmeyerek kadroya alınmadı. Bu süreç, oyuncunun toparlanması için ekip tarafından kontrollü bir dinlenme olarak değerlendirildi.

sakatlık sonrası dönüş ve takım katkısı:

Hafta sonu oynanan Alanya 1221 karşılaşmasında yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Veysel Karani, bu maçta 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bu performans, oyuncunun hem bireysel formunun hem de takım içindeki etkinliğinin sürdüğünü gösteriyor.

Karşıyaka'nın yükselişinde Veysel Karani'nin katkısı istatistiklere net yansıyor; son dönemdeki golleri ve asistleri, takımın şampiyonluk yarışındaki iddiasını canlı tutuyor. Sağlığı ve formu korunduğu sürece, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun takıma verdiği ivmenin sezonun geri kalanında da belirleyici olması beklenebilir.

KARŞIYAKA’NIN 25 YAŞINDAKİ KANAT OYUNCUSU VEYSEL KARANİ ÜNAL, YEŞİL-KIRMIZILI FORMAYLA ÇIKTIĞI SON 5 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİSTLE 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI.