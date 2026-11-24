denizli ekipleri köyceğiz turnuvasında kürsüye çıktı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Çocuk-Ebeveyn Floor Curling Türkiye Turnuvasında Denizli'yi temsil eden iki ekip önemli derecelerle döndü. Organizasyon, Türkiye Curling Federasyonu ile Yeşilay iş birliğiyle "Bağımlılıkla Mücadelede Aile Bağları" mottosuyla düzenlendi ve katılımcılara hem rekabet hem de farkındalık imkânı sundu.

turnuvanın kapsamı ve katılımı:

Etkinliğe 12 ilden 100'ü aşkın sporcu katıldı. Yarışma, çocuklar ve ebeveynlerin birlikte yer aldığı formatıyla dikkat çekti; amaç hem spor becerilerini geliştirmek hem de bağımlılıkla mücadelede aile bağlarını güçlendirmekti. Turnuva organizatörleri, katılımın ve atmosferin hedeflerle uyumlu olduğunu belirtti.

denizli'nin dereceleri ve sporcular:

Denizli'yi Kaman Spor Kulübü ve Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu temsil etti. Kaman Spor Kulübü sporcuları Hasan Deniz Şişman, Hatice Şişman ve Ersin Şişman tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu ekibinde yer alan Reşat Tuğra Salgut ve Nazif Salgut ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Yapılan açıklamada, "12 ilden 100’ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonda elde ettikleri üstün başarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan değerli sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. Elde edilen sonuçlar, Denizli spor camiası için hem morali yüksek bir başarı hem de geleceğe dönük umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN FLOOR CURLİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA DENİZLİ’Yİ TEMSİL EDEN İKİ EKİP, ELDE ETTİKLERİ BİR ŞAMPİYONLUK VE BİR ÜÇÜNCÜLÜK DERECESİYLE GURUR KAYNAĞI OLDU.