U20'den Taranto'da üç gollü zafer: Özder Özcan sahne aldı

U20 milliler Taranto'da 3-0 kazandı

U20 Milli Futbol Takımı, İtalya'nın Taranto şehrinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda A Grubu ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Francavilla Fontana'daki Nuovarredo Arena'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların farklı galibiyetini Özder Özcan getirdi.

maçın kırılma anları:

Millilerin gollerini 27 (P), 42 ve 60. dakikalarda Özder Özcan kaydetti. İlk yarının sonlarına doğru bulunan ikinci gol, takıma avantaj sağlayarak ikinci yarıda kontrolü artırmalarını sağladı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Tunus, Fas'ı 1-0 yendi. Maçı tribünden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da takip etti.

takvim ve gruplar:

Teknik Direktör Uğur İnceman yönetimindeki U20 Milli Takımı, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile mücadele ediyor. B Grubu'nda ise İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk yer alıyor.

Milli Takımın bir sonraki maçı, 26 Ağustos Çarşamba günü Tunus ile yapılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek; bir üst turda grup birincileri diğer grubun ikincisi ile eşleşerek yarı final maçları oynanacak. Final maçı ise 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

2026 AKDENİZ OYUNLARI İKİNCİ MAÇINDA U20 MİLLİ FUTBOL TAKIMI, KUZEY MAKEDONYA'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.