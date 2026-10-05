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Fermuar sırası hatalı manevrada kazaya yol açtı

Nevşehir'de fermuar sırasında yapılan hatalı manevra hasta ambulansıyla bir otomobilin çarpışmasına yol açtı; hasta çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fermuar sırası hatalı manevrada kazaya yol açtı

kaza nasıl gerçekleşti:

Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın ilerleyebilmesi için sürücüler tarafından oluşturulan fermuar sistemi uygulanırken bir araç sürücüsünün yaptığı yanlış manevra kaza ile sonuçlandı. Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ambulans sürücülerinin yol açılması için ilerlemesi üzerine 15 BHT 175 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba A., iddiaya göre önündeki aracın ambulansa yol vermek amacıyla ilerlemesi üzerine aynı yönde hareket etti. Bu esnada otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza oluştu.

hasta ve müdahale:

Kazanın ardından ambulans içindeki hasta için olay yerine başka bir ekip çağrıldı. Ambulanstaki hasta, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi ve sağlık personeli tarafından hastanede müdahale edilmek üzere nakledildi.

soruşturma ve trafik uygulamaları:

Kaza sonrası yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, acil geçişlerin sağlanmasında uygulanan fermuar sisteminde sürücülerin dikkat ve koordinasyonunun önemini bir kez daha gösterdi; yetkililer kaza nedenini ve olası ihlalleri araştırıyor.

AMBULANSIN İLERLEYEBİLMESİ İÇİN OLUŞTURULAN FERMUAR SİSTEMİNDE BİR SÜRÜCÜNÜN YAPTIĞI YANLIŞ...

AMBULANSIN İLERLEYEBİLMESİ İÇİN OLUŞTURULAN FERMUAR SİSTEMİNDE BİR SÜRÜCÜNÜN YAPTIĞI YANLIŞ MANEVRA KAZAYA NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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