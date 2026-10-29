Fethiye'de cumhuriyet coşkusu protokolle başladı

Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kaymakamlık makamında düzenlenen bayramlaşma töreniyle başladı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, tören kapsamında ilçe protokolü üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti.

tebrikat töreni:

Tören, kaymakamlık makamında gerçekleştirildi ve ilçe protokolünün yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bayramlaşma töreninde resmi tebrikler sırasıyla alındı.

katılımcılar ve atmosfer:

Bayramlaşma sırasında hem protokol üyeleri hem de kurum temsilcileri hazır bulunurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda Fethiye'de coşku yaşandı.

FETHİYE’DE 29 EKİM BAYRAMLAŞMA TÖRENİYLE BAŞLADI