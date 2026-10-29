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Fethiye'de cumhuriyet coşkusu protokolle başladı

Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kaymakam Fatih Akkaya'nın makamında düzenlenen tebrikat töreniyle başladı; ilçe protokolü ve kurum temsilcileri katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Fethiye'de cumhuriyet coşkusu protokolle başladı

Fethiye'de cumhuriyet coşkusu protokolle başladı

Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kaymakamlık makamında düzenlenen bayramlaşma töreniyle başladı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, tören kapsamında ilçe protokolü üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti.

tebrikat töreni:

Tören, kaymakamlık makamında gerçekleştirildi ve ilçe protokolünün yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bayramlaşma töreninde resmi tebrikler sırasıyla alındı.

katılımcılar ve atmosfer:

Bayramlaşma sırasında hem protokol üyeleri hem de kurum temsilcileri hazır bulunurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda Fethiye'de coşku yaşandı.

FETHİYE’DE 29 EKİM BAYRAMLAŞMA TÖRENİYLE BAŞLADI

FETHİYE’DE 29 EKİM BAYRAMLAŞMA TÖRENİYLE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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