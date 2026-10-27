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Fevzi Paşa Caddesi'nde kaza anı kamerada: motosiklet yayaya çarptı, iki ağır yaralı

Erzincan Fevzi Paşa Caddesi'nde motosikletin yola çıkan yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya ağır yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 07:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fevzi Paşa Caddesi'nde kaza anı kamerada: motosiklet yayaya çarptı, iki ağır yaralı

Kaza anı görüntülendi

Erzincan'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile yaya ağır yaralandı. Olay anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler kaza anını kaydetti.

Olay yeri ve kaza detayları:

Kaza, Atatürk Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.Y.I. (17) idaresindeki 24 ACG 186 plakalı motosiklet, bir iş yerinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.A. (74)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savruldu; her iki kişi de olay yerinde yaralandı.

Müdahale ve hastane sevki:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hastaneden edinilen bilgiye göre, her iki yaralının da hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza anına ilişkin kayıtlar, ekiplerin incelemesine sunuldu. Olayla ilgili polis çalışması sürüyor ve güvenlik kamerası görüntüleri kaza anının anlaşılmasına katkı sağlıyor.

ERZİNCAN’DA MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ AĞIR...

ERZİNCAN’DA MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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