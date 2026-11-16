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insan odaklı hizmetin simgesi: bekçinin engelli vatandaşa yardımı ödüllendirildi

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde yürümekte güçlük çeken vatandaşa yardım eden bekçi Cem Gül, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından ödüllendirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

insan odaklı hizmetin simgesi: bekçinin engelli vatandaşa yardımı ödüllendirildi

Olayın özeti ve ilk müdahale:

Edirne'de görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Cem Gül, Saraçlar Caddesi'nde yürümekte güçlük çeken bir vatandaşa anında yardımcı oldu. Bekçi Gül, vatandaşın güvenli şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağlayarak insan odaklı hizmet anlayışının somut bir örneğini gösterdi.

olay anı ve davranışın önemi:

Durumu fark eden bekçinin müdahalesi, sadece bireysel bir yardım eylemi olmanın ötesine geçti; toplumsal güven ve kamu görevlilerinin vatandaşla kurduğu ilişki bakımından önem taşıdı. Saraçlar Caddesi gibi merkezde gerçekleşen bu insani davranış, çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.

takdir ve ödül töreni:

Bu duyarlı davranışın ardından İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, bekçi Cem Gül ile birlikte özverili çalışmalarıyla öne çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti. Ayhan, örnek davranışı sergileyen personeli tebrik ederek, hediyeler takdim etti ve çalışmaları için teşekkür etti.

toplumsal yansımalar ve hizmet anlayışı:

Bu tür örnekler, güvenlik güçlerinin yalnızca kolluk görevini değil, aynı zamanda toplumla ilişkilerde insani sorumluluğu da üstlendiğini gösteriyor. Bekçi Cem Gül'ün müdahalesi, yerel düzeyde kamu hizmetine dair algıyı güçlendirirken, benzer olayların cesaretlendirici bir örneği olarak personel moraline olumlu katkı sağlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu tür takdir uygulamaları, kurum içi motivasyonu ve vatandaşla kurulan güven bağını pekiştiriyor.

ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM EDEN BEKÇİYE ÖDÜL

ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM EDEN BEKÇİYE ÖDÜL

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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