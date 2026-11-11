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Habaş faciasında Barış Güney için enkaz aramaları sürüyor

Adli Tıp'taki DNA eşleştirmeleri tamamlandı; Barış Güney'le uyuşan örnek bulunmadı. Aliağa'da enkaz aramaları ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Habaş faciasında Barış Güney için enkaz aramaları sürüyor

olay ve güncel durum:

İzmir Aliağa'da faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada, yetkililer tarafından bildirilen rakamlara göre 17 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı ve halen 1 işçi kayıp olarak kaydedildi. Kayıp işçi, kamuoyunda adı geçen Barış Güney olarak belirtiliyor.

arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri, ekiplerin yoğun çabasıyla devam ediyor. Adli tıp süreçlerinden elde edilen sonuçlar, arama stratejisinin yönünü etkiledi; DNA eşleştirmelerinde Barış Güney ile uyuşan herhangi bir örnek bulunmaması nedeniyle ekipler enkaz altında arama ihtimalini önceliklendirerek çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürüyor.

adli tıp sonuçları ve belirsizlik:

Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmaları tamamlandı, ancak elde edilen örnekler arasında Barış Güney ile eşleşen bir sonuç tespit edilmedi. Bu gelişme, yetkililerin kayıp işçinin enkazda olabileceği değerlendirmesini güçlendirirken, arama kurtarma süreçlerinin devam edeceği ve olası tüm senaryoların değerlendirildiği bildirildi. Daha önce Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay tarafından söz edilen kayıp vatandaşla ilgili açıklamalar, bu sürecin takibini kamu gündeminde tuttu.

Yetkililer, arama çalışmalarının güvenlik ve uzmanlık gerektiren yöntemlerle sürdürüldüğünü ve DNA sonuçlarının, kimlik tespiti ile arama önceliklerine yön verdiğini belirtiyor. Sürecin ilerlemesine bağlı olarak elde edilecek yeni bulgular, hem arama koordinasyonunu hem de adli değerlendirmeleri etkileyecek.

ADLİ TIP KURUMU’NDA YÜRÜTÜLEN DNA EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI, KAYIP İŞÇİ BARIŞ...

ADLİ TIP KURUMU’NDA YÜRÜTÜLEN DNA EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI, KAYIP İŞÇİ BARIŞ GÜNEY’İN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ KAPSAMLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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