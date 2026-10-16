Filyos’ta beklenen misafir: kır baykuşu Zonguldak’ın kuş listesine 320’nci tür olarak girdi

Gözlem ve türün belirlenmesi:

Prof. Dr. Mustafa Sözen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde yürüttüğü ornitoloji dersi kapsamında öğrencilerle yapılacak saha çalışmasından önce Filyos Irmağı kenarına sabah erken saatlerde gitti. Burada uçarken fotoğrafladığı bir baykuşu incelediğinde türün kır baykuşu olduğunu tespit etti.

Sözen, çektiği fotoğrafı kentteki diğer kuş gözlemcileriyle paylaştı; WhatsApp üzerinden yürütülen değerlendirme sonucunda türün daha önce Zonguldak kayıtlarında yer almadığı doğrulandı. Böylece gözlem, 10 Ekim 2026 itibarıyla kentin kayıtlarına girerek 320'nci kuş türü oldu.

Kayıtların doğrulanması ve platformlara aktarılması:

Gözlem, yerel doğrulamaların ardından dijital veri tabanlarına da aktarıldı. Sözen çektiği fotoğrafı Türkiye'deki tür kayıtlarını tutan Trakus platformuna yükledi ve gözlemin uluslararası toplulukların kullandığı eBird sistemine de girileceğini bildirdi. Bu adımlar, gözlemin hem yerel hem de uluslararası ölçekte resmiyet kazanmasını sağlıyor.

Zonguldak'ta kuş gözlemlerinin seyri:

Sözen, Zonguldak kuş kayıtlarının geçmişine dair bilgiler de paylaştı. 1978 sonrası kayıtlara yaklaşık 100 yeni tür daha eklenerek tür sayısının 301'e ulaştığını, bu çalışmaların 2014'te yayımlanan Zonguldak Kuşları kitabında toplandığını belirtti. Kitabın Milli Parklar tarafından basıldığı kayıtlarda yer alıyor.

Üniversitede kurulan Karakuş Zonguldak Kuş Gözlem Topluluğu ile öğrencilerle düzenlenen saha çalışmaları devam ediyor. Sözen'in bu yıl açtığı ornitoloji seçmeli dersini 6 öğrencinin alması ve özellikle Filyos ile Çaycuma çevresinde kuş gözlemcilerinin sayısının artması, yeni tür kayıtlarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Prof. Dr. Sözen, kır baykuşunun dünya genelinde yaygın olmasına karşın Türkiye'de daha sınırlı alanlarda görüldüğünü, İstanbul Boğazı'ndan başlayıp iç kesimlere ve güneye uzanan bir hat üzerinde tespit edildiğini vurguladı. Zonguldak'ın bu hattın sınırında yer almasının türün kentte nadiren gözlemlenmesine yol açtığını belirtti. Yeni kayıt, bölgedeki gözlem faaliyetlerinin hem nicelik hem niteliğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ZONGULDAK'TA BUGÜNE KADAR KAYDI BULUNMAYAN KIR BAYKUŞU, FİLYOS'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN KUŞ GÖZLEMİ SIRASINDA İLK KEZ FOTOĞRAFLANDI. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA SÖZEN'İN 10 EKİM'DE GÖRÜNTÜLEDİĞİ TÜRLE BİRLİKTE KENTTE KAYIT ALTINA ALINAN KUŞ TÜRÜ SAYISI 320'YE ULAŞTI.