Fındık kurutmaya gelen ordulu üreticiler Niksar’da brandalarla bekliyor

Niksar'da kurutma çalışmaları aksadı:

Ordu'nun Korgan, Kumru, Fatsa ve Aybastı ilçelerinden gelen üreticiler, hasat ettikleri fındıkları kurutmak üzere Tokat'ın Niksar ilçesinde geniş alanlara serdi. Ancak ilçede etkili olan yağışlar, kurutma sürecini durma noktasına getirdi. Ürünlerin ıslanıp küflenmesini engellemek için üreticiler brandalarla önlem alırken, kurutma işlemini tamamlayabilmek için havanın düzelmesini bekliyorlar.

üreticilerin fiyat şikayeti ve durum değerlendirmesi:

Musa Sadan (52) hava koşullarının kurutma sürecini zorlaştırdığını vurguladı: "Fındık kurutmak için buraya geldik ama maalesef Niksar'da da hava olumsuz, yağışlar var. Üretici olarak zor durumdayız." Sadan, bu sezon mahsulün verimli olduğunu ancak fiyatların beklentilerin altında kaldığını belirterek, Tarım Malzeme Ofisi'nin 250 lira açıklamasına rağmen tüccarın 180 lira teklif ettiğini söyledi.

maliyet artışı ve belirsizlik endişesi:

Mehmet Beldağ (64) "Korgan'da yağmurdan kaçtık, Niksar'da adeta doluya tutulduk" diyerek yaşanan sıkıntıyı özetledi. Beldağ, üretim maliyetlerinin yükseldiğini, ürün miktarının fazla olmasına rağmen gelirlerin maliyetle neredeyse denk geldiğini belirtti ve üreticinin kâr edemediğini ifade etti. Üreticiler şu an kurutmayı tamamlamak için hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

ORDU’DAN FINDIKLARINI KURUTMAK İÇİN TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNE GELEN ÜRETİCİLER, BURADA DA YAĞIŞLA KARŞILAŞINCA ÜRÜNLERİNİ BRANDALARLA KORUMAYA ÇALIŞTI.