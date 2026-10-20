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Fındıklıaksu'da selin bıraktığı iz: köy yolu ekip müdahalesiyle açıldı

Düzce'nin Fındıklıaksu köyünde yoğun yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Fındıklıaksu'da selin bıraktığı iz: köy yolu ekip müdahalesiyle açıldı

düzce'de fındıklıaksu köyünde heyelan:

Düzce merkezine bağlı Fındıklıaksu köyünde etkili olan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması, köy yolunu ulaşıma kapattı. Bölgede oluşan heyelan sonrasında yerel yönetimler kısa sürede seferber oldu ve kapanan güzergâhın açılması için çalışma başlatıldı.

çalışmaların yürütülmesi:

Olayın ardından Düzce İl Özel İdaresi ekipleri sahaya intikal ederek heyelanın neden olduğu birikintileri temizleme ve yol yüzeyini güvenli hale getirme çalışmalarına girişti. Yapılan müdahaleler kapsamında toprak kaldırma, drenajın sağlanması ve gerekli altyapı düzenlemeleri gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma elverişli hale getirildi.

yetkililerin incelemesi ve açıklaması:

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Fındıklıaksu köyüne giderek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Vatandaşların güvenliği öncelikli tutulurken, yetkililer benzer risklere karşı altyapı ve denetim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE’NİN MERKEZE BAĞLI FINDIKLIAKSU KÖYÜNDE YOĞUN YAĞIŞLARIN NEDEN OLDUĞU TOPRAK KAYMASI SONUCU...

DÜZCE’NİN MERKEZE BAĞLI FINDIKLIAKSU KÖYÜNDE YOĞUN YAĞIŞLARIN NEDEN OLDUĞU TOPRAK KAYMASI SONUCU ULAŞIMA KAPANAN YOL, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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