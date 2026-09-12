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Fink: zamana ihtiyaç var, erzurum maçıyla cevap arayacağız

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, Çorum FK maçındaki 5-1 yenilginin ardından takımın zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi ve Erzurum maçına odaklanacaklarını belirtti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fink: zamana ihtiyaç var, erzurum maçıyla cevap arayacağız

fink maç sonrası değerlendirmesi

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evlerinde 5-1 kaybettikleri Çorum FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında takımın durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Fink, mağlubiyeti “çok zor bir gün” olarak nitelendirdi ve alınan sonucun ardından kamuoyunun karşısına çıkmanın güç olduğunu söyledi.

maçın kritik noktaları:

Tecrübeli teknik adam, karşılaşma boyunca takımın oyunda tutarsız kaldığını vurguladı: "İlk dakikadan son dakikaya kadar hata yaptığımız bir maç oldu." Fink, özellikle yenen gollere bakıldığında takımın yaptığı hataların belirleyici olduğunu ifade etti. Skor 3-1 olduktan sonra yakaladıkları fırsatlara rağmen bunların değerlendirilemediğini ve bunun da maç sonucunu etkilediğini aktardı.

Fink, maçtaki skorun 5-1 olduğunu ve taraftarların gösterdiği tepkilerin anlaşılır olduğunu belirtti: "Sonuçta 5-1’lik bir mağlubiyet var. Elbette ki böyle bir tepki göstermeleri normal."

gelecek hedefleri ve kadro değerlendirmesi:

Transfer sürecine de değinen Fink, sezon öncesinde yaklaşık 11 oyuncunun başka takımlara gönderildiğini hatırlattı ve transfer döneminin kapandığını söyledi. Bu değişimlerin ardından takıma adapte olmaları için zaman gerektiğini yineleyerek, "Takımın biraz zamana ihtiyacı var" sözünü vurguladı.

Fink, hücum hattında Marius Mouandilmadji'nin rakip defansa zorluk çıkardığını belirtirken, önlerindeki Erzurum maçına odaklanacaklarını söyledi. Kazanacakları bir maçın moral ve saha içi tepki açısından olumlu yansıyacağını ekledi. Ayrıca Fenerbahçe ve Kocaelispor karşılaşmalarındaki performanslara atıf yaparak, bu maçta beklenen seviyede oynayamadıklarını kabul etti.

Teknik ekip maçın detaylı analizini yapacak; Fink, savunmadaki bireysel hataların giderilmesi, pozisyon değerlendirmelerinin artırılması ve sistemsel uyumun sağlanmasının öncelik olacağını belirtti. Yönetim, teknik heyet ve oyuncuların birlikte hareket ederek kısa vadede saha sonuçlarını toparlamayı hedeflediği ifade edildi.

Samsunspor camiası için önümüzdeki hafta oynanacak Erzurum maçı, hem puan hem de moral açısından kritik önem taşıyor; Fink, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, 5-1 YENİLDİKLERİ ÇORUM FK MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI...

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, 5-1 YENİLDİKLERİ ÇORUM FK MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TAKIMIN ZAMANA İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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