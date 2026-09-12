HEKİMSEN'de güven tazeleyen Adil Kurban: hekimlik meslek kanunu ve şiddetle mücadele öncelikleri

yeniden başkanlık ve sorumluluğun vurgusu:

Uzm. Dr. Adil Kurban, HEKİMSEN Genel Başkanlığına yeniden seçilerek sendika yönetiminde güven tazeledi. Kurban, seçim sonucunun kendisi için bir makamın sürmesi anlamına gelmediğini, aksine omuzlarına düşen sorumluluğun arttığını belirtti. Delegelerin verdiği iradeyi hem bir yetki hem de daha yoğun bir yükümlülük olarak değerlendirdi.

Kurban, seçimi değerlendirdiği konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Bugün HEKİMSEN’de bir seçimi geride bırakmadık; yeni bir dönemin kapısını birlikte açtık." Bu cümleyle Kurban, dönem hedeflerinin sadece sendika içi konularla sınırlı kalmayacağını, sağlık politikaları ve mesleğin geleceğine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma çizgisi benimseyeceklerini vurguladı.

öncelikler: yasa, şiddet ve mesleki güvence:

Kurban yeni dönemde önceliklerini netleştirdi. En öne çıkan hedefler arasında Hekimlik Meslek Kanunu tasarısının sonuçlandırılması, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele edilmesi ve malpraktis baskısına karşı mesleki güvencelerin güçlendirilmesi yer alıyor. Bu başlıklar, hem çalışma koşullarını iyileştirmeyi hem de toplum nezdinde hekimlik mesleğinin güvenini artırmayı amaçlıyor.

Ayrıca Kurban, üniversite hastaneleri ile aile hekimliği alanlarında yaşanan yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretilmesinin, genç hekimlerin Türkiye'de kariyerlerini sürdürebilmeleri için kritik olduğunu belirtti. Bu kapsamda HEKİMSEN'in hem sahadan gelen sorunları raporlayacak hem de pratik politika önerileri geliştirecek bir aktör haline getirileceği söylendi.

kurumsallaşma ve kapsayıcı yaklaşım:

Kurban, HEKİMSEN’i sadece hak arayan bir topluluk olmaktan çıkarıp; sağlık politikası üreten, bilimsel gelişime yön veren ve ekonomik-sosyal projeler ortaya koyan bir kuruma dönüştürme hedefini paylaştı. Bu dönüşümün, şubeler, yönetimler, delegeler ve üyelerin ortak emeğiyle mümkün olacağını ifade etti.

Konuşmasında birlik ve kapsayıcılık mesajına da yer veren Kurban, tüm meslektaşlarına hitap edeceğini; kimseyi ötekileştirmeden ortak payda olan hekimlik etrafında daha güçlü bir yapı inşa edeceklerini söyledi. Delegelere ve sürece emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

"Bugün güven tazeledik, yarın sonuç alacağız" diyen Kurban, başladıkları dönüşümü tamamlamaya kararlı olduklarını ve "Güçlü hekim, güçlü HEKİMSEN, güçlü sağlık sistemi, güçlü Türkiye" hedefiyle çalışacaklarını belirtti.

ADİL KURBAN