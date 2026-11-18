operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir kişinin yerini tespit etti. Yapılan planlı çalışma sonucu, tasarlayarak öldürme suçundan aranan ve hakkında 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon esnasında şahsın güvenlik birimlerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet kaynakları, olayın tespit ve yakalama safhasında ekipler arası koordinasyonun etkin biçimde sağlandığını belirtti.

adli süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, hakkında kesinleşmiş cezanın infazı için gerekli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, benzer suçlarla ilgili arama çalışmalarının sürdüğünü ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ŞANLIURFA'DA 48 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI