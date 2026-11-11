Ekim operasyonlarıyla Gaziantep'te 125 hükümlü cezaevine gönderildi

Operasyonların kapsamı:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ekim ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. JASAT ekipleri tarafından icra edilen çalışmalarda narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, yaralama ve yağma gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

yakalananlar ve tutuklamalar:

Operasyonlar kapsamında toplam 1.527 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 125 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 125 ŞAHIS TUTUKLANDI