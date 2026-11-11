Arguvan'da gelecek nesillere fidan hediyesi

Arguvan'da fidan dağıtımı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Arguvan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara fidan dağıtıldı. Etkinlikte katılımcılara fidan hediye edilerek ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemi üzerinde duruldu.

Etkinliğin amacı

Belediye yetkilileri, ağaçlandırmanın yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Doğayı korumak, yeşil alanlarımızı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.

Toplumsal çağrı ve katılım

Yetkililer, dağıtılan fidancıların "geleceğe bırakılacak bir nefes" olduğunu belirterek vatandaşları ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya davet etti. Etkinliğe Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de katılarak programda yer aldı ve doğanın korunmasına yönelik çağrıları aynı doğrultuda yineledi.

ARGUVAN’DA VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITILDI