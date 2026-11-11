Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9523 -0,26%
Bist 11.758,80 +0,83%
Altın Gram 6.559,04 +0,78%
EUR/USD 1,1137 -0,27%
Brent Petrol 92,81 +1,44%
--°

Arguvan'da gelecek nesillere fidan hediyesi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Arguvan Belediyesi vatandaşlara fidan dağıtarak ağaçlandırmanın önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Arguvan'da gelecek nesillere fidan hediyesi

Arguvan'da fidan dağıtımı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Arguvan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara fidan dağıtıldı. Etkinlikte katılımcılara fidan hediye edilerek ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemi üzerinde duruldu.

Etkinliğin amacı

Belediye yetkilileri, ağaçlandırmanın yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Doğayı korumak, yeşil alanlarımızı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.

Toplumsal çağrı ve katılım

Yetkililer, dağıtılan fidancıların "geleceğe bırakılacak bir nefes" olduğunu belirterek vatandaşları ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya davet etti. Etkinliğe Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de katılarak programda yer aldı ve doğanın korunmasına yönelik çağrıları aynı doğrultuda yineledi.

ARGUVAN’DA VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITILDI

ARGUVAN’DA VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltında
images

Assam'da Kalküta seferini yapan tren raydan çıktı: 7 yaralı
images

Sıhke göleti'nde ceset çıkarıldı, adli inceleme başlatıldı
images

Trafikte tehlikeli gösteri: Alanya'da motosiklet akrobasi yapan sürücüler aranıy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fosil çağın sonu: Guterres iklim adaleti ve hızlanma çağrısı yaptı

Marmaris'e 1766 kişiyi taşıyan Aroya yanaştı

Atça Arena'da Yörük geleneği canlanıyor: pehlivan boğalar 15 Kasım'da arenada

söke'de ata tohumlarından yetişen kışlık fideler ücretsiz dağıtıldı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi