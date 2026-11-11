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Karaköprü'de dolandırıcılıktan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Karaköprü'de jandarma ekipleri, dolandırıcılıktan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.M.'yi yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaköprü'de dolandırıcılıktan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Karaköprü'de aranan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu dolandırıcılıktan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs yakalandı.

operasyon ve yakalama süreci:

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip ve operasyon sonucunda A.M. gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

mahkeme işlemleri ve tutuklama:

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.M., sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İşlemde suçun niteliği ve kesinleşmiş ceza miktarı yetkililerce doğrulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürülüğü, jandarma ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

DOLANDIRICILIKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

DOLANDIRICILIKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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