Firari hükümlünün 10 yıllık kaçışı Datça'da son buldu

operasyon ve yakalama:

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan bir hükümlü, polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla Muğla'nın Datça ilçesinde yakalandı. Operasyon, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşgüdümlü çalışması sonucunda gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucu, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü şüphelinin Datça'da saklandığı adres tespit edildi ve planlı bir operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve adres bilgileri emniyet kaynakları tarafından kontrollü şekilde yürütüldü.

aranma süreci ve ceza bilgileri:

Hakkında Denizli Ağır Ceza İlamat Masasınca iki ayrı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetin kayıtlara geçtiği üzere 10 yıl 3 aydır firariydi. Uzun süreli arama faaliyetleri, farklı bir ilde saklandığı yönündeki istihbaratla yoğunlaştırıldı.

hukuki süreç ve sevk:

Yakalanan şahıs gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkeme kararıyla hükümlü cezaevine gönderildi.

Olay, şehirlerarası koordinasyon ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik birimin işleyişini ortaya koyması bakımından örnek teşkil ediyor. Yetkililer, benzer çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

DENİZLİ’DE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 10 YIL 3 AYDIR FİRARİ OLARAK ARANAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.