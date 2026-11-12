Fırat kıyısında gözüken sürü: Çermik'te dağ keçileri besin arayışında

görüntü kaydı ve yer:
Çermik ilçesi Gozer Mahallesi'nde, feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde izlendi.
davranış ve hareketler:
Görüntülerde sürü halinde gezen keçilerin yiyecek aramak için dolaştıkları, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldukları görüldü.
bölgesel gözlemler:
Fırat Nehri kıyısında yer alan Gozer Mahallesi'nde dağ keçilerinin sık sık görüldüğü kaydedildi.
Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
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