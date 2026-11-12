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Fırat kıyısında gözüken sürü: Çermik'te dağ keçileri besin arayışında

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Gozer Mahallesi'nde nesli tehlike altındaki dağ keçileri, feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Fırat kıyısında gözüken sürü: Çermik'te dağ keçileri besin arayışında

görüntü kaydı ve yer:

Çermik ilçesi Gozer Mahallesi'nde, feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde izlendi.

davranış ve hareketler:

Görüntülerde sürü halinde gezen keçilerin yiyecek aramak için dolaştıkları, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldukları görüldü.

bölgesel gözlemler:

Fırat Nehri kıyısında yer alan Gozer Mahallesi'nde dağ keçilerinin sık sık görüldüğü kaydedildi.

Diyarbakır&#039;da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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